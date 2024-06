Piden cambios en la Dirección General del Instituto 18 de Marzo de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Personal docente y administrativo e la Delegación (DII) adherido a la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), solicitan la intervención de las autoridades del sector educativo para que se hagan cambios en la Dirección General del Instituto 18 de Marzo.

Rubén Carranza Askins, con 30 años de servicio en el Instituto 18 de Marzo informó que están solicitando la intervención de las autoridades para hacer la remoción den quien se ostenta como director de dicho plantel educativo. Señaló que desde un inicio se comenzaron a violentar algunos aspectos de la Ley Orgánica del plantel.

“Se platicó con el Director que realizara contratos a los nuevos para evitar antigüedad, y que se convocara a Consejo de Catedráticos máximo Órgano de Gobierno Interno establecido en la Ley Orgánica y su Reglamento en el Articulo 8. aún vigentes, todo esto para, avalar el pago de compensaciones, nuevas contrataciones, uso de las cuotas de los vendedores, Seguridad Privada, Reglamentos del Alumnado, Comisiones Establecidas; lo cual hasta la fecha no se ha llevado a cabo generando una Responsabilidad Administrativa para el Director”, sostuvo.

Carranza Askins, compartió que a partir de ahí se han violentado diversos temas que no es lo más adecuado para la institución, “hemos tenido acercamiento con las autoridades en Durango, con el secretario Guillermo Adame Calderón, con el subsecretario de Educación Pública, Ulises Adame de León, con Francisco Ibarra, subsecretario de Educación Media Superior y desde diciembre le habíamos pedido la salida del director y llegamos a acuerdos donde él iba a trabajar, iba a hacer algunas normativas; a la fecha no se han cumplido”, expuso.

A través de una solicitud que se hizo por parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, dijo que le llamó la atención que “el 29 de noviembre al 15 de diciembre el director se transfiere de la cuenta del Instituto 18 de Marzo a la cuenta personal de él la cantidad de 215 mil 723 pesos, cómo es posible que se haga ese tipo de transferencia, yo al momento no he dicho que él se robó, que no se robó; simplemente yo hice el señalamiento que legal o jurídicamente donde hay una malversación de fondos y que se investigue”, sostuvo.

Por último, Carranza Askins, reiteró que actualmente el Instituto 18 de Marzo se mantiene con “mil 650 pesos de inscripción por 2 mil 500 alumnos, se mantiene de un subsidio del Gobierno del Estado por 3 millones 90 mil pesos aproximadamente anuales; y si van al Instituto no hay ni dinero para nada de compras o pagos para situaciones de pagos de los compañeros o los alumnos y establece en un documento que se gastaron 928 mil pesos en pintura del Instituto, ustedes van y no hay”, indicó.

Por su parte el director del Instituto 18 de Marzo, Jesús Orozco Rodríguez, entrevistado por esta casa editora, destacó que estas declaraciones se basan a situaciones personales y se han tornado en cuestionamientos hacia la Dirección General sobre proyectos como los controles de acceso, el por qué se apoya a deportistas de la Institución entre otros temas más.

Destacó que él solicitó una auditoría para demostrar que los presuntos desvíos de recursos de los cuales se le están acusando no tienen sustento.

“El sobrino de él, de Rubén Carranza Askins, José María Salinas Carranza el que golpeó a los niños, éste en venganza tomó a la institución argumentando malos manejos lo cual no es cierto pue4sto que yo mismo solicité una auditoría precisamente porque él en un grupo que tiene constantemente está cuestionando los gastos de la escuela”, sostuvo.

Señaló el actual director que derivado que le retiraron algunos beneficios al docente Rubén Carranza Askins, en represalia movilizó al personal del Instituto 18 de Marzo para tomar las instalaciones del Instituto 18 de Marzo.