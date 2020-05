Piden locatarios del mercado autorización para trabajar

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Al mediodía de este 18 de mayo, un nutrido grupo de comerciantes, de locatarios del mercado municipal, acudieron a la presidencia municipal para buscar dialogar con el alcalde Agustín Sosa Ramírez, a quien les pidieron se les dé la oportunidad de abrir los comercios de manera ordenada.

Señalaron algunos de los entrevistados que no veían justo que la restricción no fuera pareja para todos, ya que este lunes se vieron varios comercios que no son esenciales abiertos, algunos otros como restaurantes que tenían servicio solo para llevar o entrega a domicilio ya abrieron de manera normal, pero a muchos del mercado municipal no se les permite abrir de la misma forma, de ahí que la petición al alcalde es que se fuera parejo con todos o que de la misma manera se les diera la oportunidad a todos de abrir.

Comentaron para El Sol de Durango que efectivamente entienden perfectamente bien la situación que se vive por el Covid-19, y están conscientes de que se deben de mantener las normas de cuidado, la sana distancia y el lavado de manos, pero también se debe de entender que hay muchos comercios donde los trabajadores o los mismos dueños ya no pueden vivir sin vender algo, requieren de generar algo de dinero para poder subsistir, y de ahí la importancia que se les permita abrir sin problema, o de lo contrario que se aplique la ley de manera pareja, porque no se les puede permitir solo a unos o hacerse que no los ven y a otros si los obligan a cerrar hasta con la fuerza pública.

Al momento de redactar la presente información se había logrado que el alcalde recibiera a una comisión de cinco personas, esto para tener el cuidado de la sana distancia y evitar las aglomeraciones, donde se estaría comentando el problema y buscando las soluciones a los planteamientos de los comerciantes organizados, señalando momentos antes el secretario del ayuntamiento Tirzo Ayala, a este matutino, que ya se estaba estudiando la forma de poder ampliar una hora más la apertura de algunos comercios esenciales, siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud de los habitantes, puesto que no se puede bajar la guardia en este momento tan delicado dela pandemia en el Estado.