Piden solidaridad con docentes en paro

CD. VILLA UNIÓN, Poanas, Dgo. (OEM).- La directora de la Escuela secundaria Niños Héroes, Rita Velia Reyes, dijo que ante el paro laboral del sindicato defensor de los trabajadores por más de 15 días en esta institución educativa, sólo pedía a los padres de familia un poco de solidaridad con los maestros que tienen desde el mes de agosto que no reciben pago por su trabajo realizado.

Reconocido la directora Velia Reyes ante el corresponsal que no tenía fecha o una posible fecha de solución al problema, ya que la respuesta a la basificación y pago de salarios pendientes a 16 profesores no depende de la dirección, incluso señaló que la respuesta para concluir con el problema no depende ni siquiera del gobierno estatal o la Secretaría de Educación, la solución a este problema depende de pasar por siete filtros, y uno de ellos es la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, serán ellos los que al final envíen la nómina pendiente de pago a los compañeros, y a su vez será a nivel federal que se defina este problema y se solucione.

Igualmente reconoció que ya ha estado recibiendo reclamos de algunos padres de familia al ver que son muchos días sin que sus hijos reciban la educación que se debe, pero reiteró pedirles que se tenga un poco de paciencia y solidaridad con los maestros que han sido obligados y apoyados por el sindicato para buscar que se les pague su sueldo. “No reciben un pago por su trabajo desde el pasado mes de agosto del 2019, ellos tienen familia y responsabilidades que cubrir como cualquier ciudadano, y no se vale y no se puede vivir sin que te paguen por tu trabajo”, apuntó.

Comentó que el paro laboral lo tiene el sindicato en apoyo a los maestros que reclaman el pago de su salario, y los temas de basificación que están pendientes por el gobierno, en el caso de su servidora como directora del plantel somos la parte afectada porque no se nos permite entrara a trabajar, pero sí como compañeros maestros sabemos que lo que sucede con los profesores no puede ser posible, nadie trabaja por gusto, se les debe su salario, sabemos que la próxima quincena es muy probable que llegue una nómina extra, pero es solo una probabilidad, no hay nada seguro, y mientras eso no suceda los compañeros continuarán en su derecho de protestar por sus reclamos, y si no hay arreglo se continuará con el paro de labores y sin clases más de 690 niños de la Secundaria Niños Héroes, dijo.