Piso parejo en venta de alcohol: AQ

GOMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “Para la actual administración municipal que preside la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez, el piso es parejo para todos los expendedores de bebidas con contenido alcohólico, dígase centros nocturnos, bares expendios, tiendas de conveniencia social y todo tipo de negocios”, dijo el director de Alcoholes, Armando Quiriarte Rodríguez.

Razón por la cual se continuará aplicando el Reglamento de Alcoholes que establece como límite la venta de bebidas etílicas hasta las 02:00 horas de la madrugada para el cierre de negocios dedicados a la venta de bebidas con contenido alcohólico, y el horario está reglamentado para cada giro pero todos por igual lo deben respetar.

Así mismo comentó el funcionario municipal, que esta medida que tiene como objetivo fundamental, preservar las condiciones de salud y seguridad en beneficio de los gomezpalatinos, al evitar que personas puedan manejar o andar por las calles en completo estado de ebriedad y pueden propiciar algún accidente o bien se objeto alguna caída o algún incidente que afecte su integridad física.

Quiriarte Rodríguez fue contundente al mencionar que no se tiene privilegios para nadie y todos son sometidos a un mismo reglamento razón por la cual en días pasados se limitó la venta de bebidas alcohólicas en 63 tiendas de conveniencia que incumplieron con el pago de horas extras de las dos reconocidas cervecerías de México, que tienen el mayor número de licencias.

El director de Alcoholes del Municipio recalcó que las medidas de vigilancia para el cumplimiento de horarios continuaran como siempre y se actuara en consecuencia contra los propietarios de los establecimientos que violen el reglamento y horario establecido para la venta de bebidas etílicas.

Así mismo el funcionario municipal enfatizó nadie está por encima de la ley y vamos hacer que se cumpla el reglamento, no por unos pocos que ya se beneficiaron por mucho tiempo de una situación que es irregular, vamos perjudicar a una mayoría, ellos ya hicieron negocio por lo cual no se justifica que puedan estar más allá del horario permitido y mas allá del horario que permite la ley

Para finalizar Armando Quiriarte dijo “en Gómez Palacio, no hay consentidos, no hay gente que tenga alguna situación especial, al igual se actúa en contra de las empresas hasta los negocios chicos, no es más que el estricto apego al reglamento y cumplimiento del mismo, no hay casería de brujas ni se les busca el perjudicar a nadie, quienes se perjudican son quienes están irregulares, quien este apegado al reglamento y que cumple con los ordenamientos no tendrá ninguna clase de problemas”, concluyó