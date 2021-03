Poanas estaba descobijado por Movimiento Ciudadano: Rafael García

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). –Después de la decisión del alcalde de este municipio Luis Valdez Valenciano de abandonar el partido del Movimiento Ciudadano (MC) y afiliarse junto con su equipo de trabajo a las filas del PRI, el ahora ex dirigente del MC Rafael García, señalo que Poanas estaba descobijado en apoyo político partidista, de ahí que se tomó la decisión de buscar quien sí apoyará a la administración municipal en más desarrollo para su gente.

Comentó Rafael García, que el alcalde Luis Valdez vio que en el Movimiento Ciudadano no se tenía el apoyo necesario para avanzar en las muchas necesidades que tiene la gente de Poanas, y al acercarse a dialogar con los actos del PRI, principalmente con el dirigente nacional de la CNC Ismael Hernández Deras, se sintió y se vio un respaldo total a las acciones del gobierno, abriendo puertas y acompañado al alcalde en las gestiones que tanto le hacen falta al municipio de Poanas.

Reconoció el ahora ex dirigente del MC, que como partido si se tenía comunicación constante con la dirigencia estatal, pero también se sentía un descobijo total ya que no había apoyo ni político ni para el gobierno, “comunicación sí había, pero apoyo no, estábamos completamente descobijados”, dijo.

Desde el primero momento que se empezó a tener comunicación y diálogos con el dirigente nacional de la CNC Hernández Deras, se comenzaron a ver las gestiones del diputado federal ante el gobierno de la república y estatal, el alcalde Luis Valdez de inmediato se sintió acompañado, escuchado y sobre todo respaldado, por eso con el paso de los días fue que se tomó la determinación de unirse públicamente al PRI y renunciar al MC, donde no hay ninguna traición, ya que nunca hubo una relación de apoyo de partido a gobierno, y lo que el alcalde y su equipo busca, es apoyo que genere buenos resultados para su gente que tanto lo necesitan.