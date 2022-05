Poanas tendrá respaldo del gobierno federal y estatal: Armando García

POANAS DGO. (OEM).- Con la reciente visita del coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, así como del líder del mismo partido a nivel nacional, Mario Delgado, quedó comprobado que este municipio contará con todo el respaldo del gobierno federal y estatal, con lo que se logrará alcanzar la grandeza y fortaleza de su gente.

Así lo declaró para El Sol de Durango Armando García Meza, candidato a presidente municipal por la alianza "Juntos Hacemos Historia", quien señaló que en la reunión que se realizó con estos líderes nacionales, así como en la vista que han hecho también otros diputados federales, se comprometieron a ser gestores en el gobierno federal para que Poanas alcance la grandeza y pueda salir del atraso en el que se encuentra desde hace varios años.

El candidato señaló que el pasado jueves su equipo de campaña sostuvo un encuentro en Villa Unión con Mario Delgado, dirigente Nacional de Morena; Ignacio Mier, coordinador de la bancada de diputados federales de morena; Otniel García, delegado estatal de Morena y parte del equipo de Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como con Manuel Arellano Méndez de Nueva Alianza para fortalecer la estrategia rumbo a la elección del 5 de junio.

Mario Delgado señaló en con su visita a Durango, busca apoyar a Armando García para que "en fórmula con Marina Vitela traigan la cuarta transformación a Poanas", y aseguró que la decisión de tener un cambio verdadero radica en el voto este 5 de junio.

Por su parte Nacho Mier puntualizó que es el único candidato con la calidad moral de gobernar Poanas de la mano de la "4T", y con el apoyo del presidente de la República, es Armando García, reiterando que lo que se necesita en este municipio es un gobierno honesto que no se robe el dinero, "los gobiernos de morena son garantía de confianza y de servicio al pueblo, porque se rigen bajo los principios de No mentir, no robar y no traicionar al pueblo", dijo.

En el evento denominado mesa de trabajo, donde se encontraron todos los lideres morenitas, así como del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y RSP, Otniel García comentó que Armando tiene todo el respaldo, y están convencidos por el ánimo que hay en la gente, que Marina será gobernadora y Armando alcalde de Poanas, "pues se respira un ánimo de cambio y la coalición es la opción verdadera de cambio, que llevará a este municipio a la grandeza", finalizó.