Poanas tiene un gran boquete económico para la administración 2022-2025

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). –"En los primeros seis días de gobierno municipal se ha logrado detectar un gran, un enorme boquete financiero en la administración pública de este municipio, algo que aún no se acaba de recibir, aun no se tienen los datos concretos, pero hasta el momento son muy preocupantes los datos que ya tenemos".

Así lo aseguro la presidenta municipal de Poanas, Araceli Aispuro, esto en la plática con el programa de la Grilla Llanera de El Sol de Durango, quien sí se dijo muy preocupada por el enorme boquete financiero, del cual señalo tendrá datos concretos hasta después del día 9 o 10 de septiembre, "en ese momento podremos dar a conocer las cifras concretas del problema económico, pero hasta el momento estoy muy preocupada porque el problema es muy grande, ya que con lo que le debe la secretaria de finanzas del gobierno del estado, no se logra cubrir ni la mitad de las deudas que se ven en las cuentas que se hemos revisado hasta el momento", aseguró la alcaldesa.

Para tratar de solventar esta problemática, señaló Araceli Aispuro, "debemos de trabajar mucho en la gestión, ya estamos en espera de la llegada del nuevo gobernador para juntos buscar las soluciones, e incluso salir juntos a tocar puertas en las gestiones al gobierno federal, porque sentados en la oficina no podremos solucionar nada, son muchas las carencias y necesitamos de recursos económicos para ir solucionándolas".

Reconoció la maestra Araceli, que en este momento no se ha dado el despido de personal de la administración municipal, y sí es un grave problema –reconoció- puesto que la pasada administración no líquido a nadie, ni directores, e incluso no se les pago la última quincena, pero claro que sin duda se tendrá que llegar a los acuerdos legales con cada trabajador, "se les liquidara conforme a derecho y esto se hará en cuando se tengan los recursos económicos, y será en la secretaria del trabajo y previsión social, no habrá abusos de la autoridad, pero tampoco permitiremos que se quiera abusar como ex trabajadores, todo justo, todo legal", reitero la primera edil.

Fue muy clara la alcaldesa al señalar que ya se repartieron los cargos de directores conforme la votación que se dio en la pasada elección con la alianza va por Poanas, y se utilizó la regla de tres, pero sin embargo fue enfática en señalar que nadie tiene su cargo seguro si no presenta en los siguientes meses resultados palpables, proyectos viables y que verdaderamente dejen beneficio a la ciudadanía, el compromiso con los partidos políticos es dar el espacio, pero también se es claro al señalar que si alguien no trabaja, no da resultados, se va y entra alguien más que sí tenga ganas de trabajar.

Recalco señalando Araceli Aispuro, que el pueblo de Poanas debe de esperar mucho trabajo y gestión de parte de la alcaldesa, "sí les pido de favor mucha paciencia, porque como encontramos las finanzas será muy difícil levantar el vuelo para mejorar Poanas, pero no es imposible, si nos unimos como sociedad y gobierno, seguramente lograremos las metas, solo les pido un poco de paciencia para ir acomodando lo más posible el desorden que nos quedó, las deudas enormes que hay que cubrir, y vamos a caminar juntos por un mejor municipio, por un mejor Poanas", finalizó.