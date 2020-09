Poca gestión de diputados en San Juan del Río: Tito Herbert

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Muy poca presencia gestora tienen los diputados federal y local que representan a San Juan del Río en los Distritos Federal 03 y Octavo local, respectivamente, dice el regidor Tito Herbert Avendaño, concejal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El regidor responde que no es su estilo el hablar mal de alguien, pero en lo que se refiere a la diputada federal Maribel Aguilera, solo estuvo en San Juan del Río durante la campaña, y ya no ha vuelto a regresar.

En la cuestión legislativa mi respeto para la diputada Maribel Aguilera, se presenta a las sesiones, propone, vota. ¿qué le hace falta a la diputada?, en la cuestión de la gestión, está carente de ella, menciona.

No hay excusa para decir que no hay recurso, sí lo hay, a mí me apoya la diputada Martha Olivia, a pesar de que tiene otro distrito, la diputada Paty Ortega, entonces de que se puede, se puede, existe mucho la voluntad, son los estilos de legislar.

Ella se enfoca solo en legislar, pero en gestionar no tanto, reafirma. Le he enviado solicitudes, le he mandado las necesidades, pero no se ha tenido respuesta, agrega.

No hay una mala relación porque no hay maltrato, pero sí hay carencia de gestión. Hay diputadas como Martha Olivia, que mis respetos; la diputada debe ser el medio gestor

Recordar que es el pueblo el que necesita algo tangible como es el recurso, una despensa que puede beneficiar a las familias, en la cuestión de gestionar que se comprometa más con la gente, una cosa es legislar y otra es el trabajo de campo, que no se les olvide, así como andaban en campaña, se conoce la carencia de la gente, al recorrer el distrito.

Si hay recurso, eso que no hay es puro rollo. ¿Hay diputadas como Martha Olivia que mis respetos; otros más que realizan denuncias públicas como Iván, Otniel, señala Tito.

Los diputados deben ser enlaces o medio gestor para beneficiar a la gente, destaca.

Respecto a la presencia o visitas de la diputada Maribel a San Juan del Río, solo la vez de la campaña estuvo en San Juan. Coincidí en una gira que tuvo el dirigente de Morena Ramírez Cuellar en visita a Durango, pero en San Juan del Río nunca nos ha visitado, afirmó.

En lo que se refiere al diputado local José Luis Rocha Medina, el regidor recuerda que en una ocasión le hizo una solicitud para una media banda de guerra para el CBTA # 63 y la respuesta fue negativa, a través de su secretario particular, puntualizó.