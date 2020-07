Por intensas lluvias, se cae techo de vivienda

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- La dirección de Protección Civil recibió un reporte sobre un derrumbe de un techo en el poblado de las Isabeles en Villa Juárez, provocando la movilización del equipo de bomberos y Protección Civil.

Sobre el accidente Vicente García Ramírez comentó que derivado de la precipitación pluvial, la casa de María Carmen Sierra, se encontraba en malas condiciones, por lo que fue retirada de su vivienda, no se reportaron personas lesionadas, sólo daños materiales.

“La vivienda es de adobe, tiene vigas, tiene los techos aterrados y se encuentra en muy malas condiciones, por lo cual decidimos sacar a la persona de su vivienda, será trasladada a la vivienda de un familiar, se les ofreció el albergue con el que cuenta el DIF Municipal, pero ellos determinaron que fuera un familiar de ellos”, explicó el funcionario.

En el reencuentro de los daños Vicente García informó que en el poblado de la Luz en la misma Villa se recorrieron 7 viviendas en presencia del presidente de la Villa Luis Rivera, las cuales presentaban inundaciones.

“Pero evacuadas hasta el momento sólo es la señora Carmen Sierra, de otras viviendas que hemos en una se hizo la recomendación de que desalojaran esa vivienda en Ciudad Juárez, esto va a continuar yo platicaba con el presidente de la villa y le comentaba que el remoje del techo y las vigas empiezan a ceder con el peso, entonces vamos a continuar recibiendo reportes en áreas y vivienda”, dijo.

A cada reporte asiste Protección Civil, elementos de la SEDENA, policía Estatal y diferentes direcciones para desalojar las viviendas, “Además se le informa al presidente municipal los daños de las viviendas y a la dirección de Desarrollo Social para que vean las condiciones en las que se encuentran y de acuerdo a las posibilidades del Municipio se le apoya a las personas”, explicó.

Por otro lado, la dirección de Protección Civil dio a conocer recomendaciones a la ciudadanía por la fuerte probabilidad de lluvias intermitentes en los siguientes días en el Municipio de Lerdo, tales como permanecer en resguardo, manejar con precaución, no intentar cruzar causes del rio, arroyos, vados o corrientes de agua, en caso de tormenta eléctrica evitar resguardarte debajo de árboles y el uso de equipos electrónicos, no transitar por zonas inundadas y realizar el reporte, al igual que en caso de caída de árboles y postes.