Por sequía, prevén mortandad de animales en los próximos días en Durango

El problema de la sequía que se vive en el estado de Durango, ha traído consigo severos problemas que habrán de complicarse en los próximos días, pues ya existen poblaciones sin agua para consumo humano, existe muerte de cuando menos el 3% del hato ganadero, incendios forestales y la desilusión de los agricultores por sembrar sus tierras, así lo manifestó el diputado Carlos Maturino Manzanera.

Por su parte, este miércoles el gobernador José Rosas Aispuro Torres señaló que ante la sequía prolongada que se presenta en la entidad, llegarán 360 mil litros de agua a comunidades que tienen dificultad para el suministro, Mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que actualmente son 15 los municipios de Durango tienen sequía severa y 24 sequía extrema.

Monitor de sequía en México de la Conagua/ Foto: Captura de pantalla |

Las autoridades locales señalaron que la sequía ha sido bastante severa que actualmente el 3% del hato ganadero ha fallecido, y los productores prevén que no obtener apoyos y de continuar la sequía pudieran tener más del 20% de pérdidas de cabezas de ganado.

Asimismo el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa reconoció que en este momento la entidad vive una de las más severas crisis por sequía, donde ya se comienza a denunciar la muerte de ganado, pero lo más difícil en la mortandad de animales en el campo está por venir en unos cuantos días más, puntualizó.

Soto Ochoa detalló que a diferencia de otros años difíciles, esta severa crisis se vive sin ningún apoyo del gobierno federal, “sin ningún apoyo que venga a ayudar a los ganaderos a mitigar el desastre natural”, manifestó.

Mencionó que los municipios más afectados por la falta de pastura y agua para el ganado, esto según los datos que proporciona la Unión Ganadera Regional de Durango son:

Rodeo

Coneto de Comonfort

San Juan de Guadalupe

Tepehuanes

Santiago Papasquiaro

El Oro

Indé

San Pedro del Gallo

San Luis del Cordero

Mapimí

En estos últimos municipios, son de la zona del semi desierto, pero hay muchos más que viven situaciones muy críticas, donde en pocos días sin duda alguna se comenzará a presentar la mortandad del ganado por la falta de alimento y agua principalmente.

Por otra parte, el dirigente de la Asociación Ganadera local del municipio de Guadalupe Victoria, Lucio Ayala González señaló que en pocos días se comenzarán a recibir reportes de la mortalidad de ganado en la región de los llanos, ya que la sequía que azota al estado y por ende esta región, es demasiado severa y no es de este año, son varios años los que se arrastran de la misma manera.

El presidente de la Ganadería local invitó de nueva cuenta a los ganaderos en su mayoría del sector social o ejidatarios, a que se baje el número de ganado que tiene en los agostaderos de uso común, ya que no hay pasto y tampoco agua, lo que implica un gasto enorme para los propietarios, "pero lo peor es no entender que eso causa una perdida que no se puede recuperar, ya que es el único patrimonio que muchas familias tienen, sus animalitos, al morir por falta de agua o alimento lo pierden todo", puntualizó.

Finalmente mencionó que una de las principales causa de enfrentar la crisis severas como la sequía de 2021, es la sobre carga de ganado en los agostaderos, "es y seguirá siendo un grave problema para este sector, y con la falta de agua en los bordos se les tiene que acarrear agua que es del consumo humano, de la red pública, causando un daño más a los mantos acuíferos por llevar miles de litros de agua para poder mantener con vida a esos animales, y es esa misma falta de agua y alimento que va a comenzar en próximos días a causar la mortandad de animales, y por lógica también las familias vamos a sufrir por la falta de agua en la red pública, los mantos friáticos están bajando de una manera estrepitosa que nos va a causar graves problemas en la zona urbana", concluyó.