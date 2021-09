Positivos los resultados en el cobro a deudores de agua potable en Cuencamé

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –Positivos han sido los resultados del cobro a deudores del sistema de agua potable de esta cabecera, ya que en los primeros 14 días se ha logado recuperar un 25 por ciento del total de los deudores, teniendo hasta el momento solo tres cortes del servicio de agua.

Como se lo informamos de manera muy puntual en este matutino, desde el primer día del mes de septiembre del 2021, una empresa especializada se haría cargo de los cobros y cortes del servicio de agua potable en esta cabecera, esto debido a que se tienen un alto porcentaje de usuarios que tienen hasta 30 meses sin pagar un solo centavo por recibir el servicio de agua en sus domicilios.

Entrevistada al respecto la titular del sistema de agua potable, Concepción Galván, considero que esta decisión ha dado buenos resultados, ya que solo se han tenido que ejecutar solo tres cortes del servicio de agua, y se han logado recuperar un 25 por ciento del total del rezago de los deudores, y cada día se están acercando más personas a buscar la manera de solucionar su problema sin que se les tenga que retirar el servicio de agua en sus domicilios.

Apunto que, si alguna de estas personas quiere pagar o tener algún acuerdo serio con el sistema por sus deudas, aún están a tiempo de hacerlo, es decir que mientras la empresa no llegue con ellos, se puede pagar u retirar su nombre de la lista de deudores, porque ya cuando el despacho encargado tome el caso en sus manos de manera particular, ya el sistema no podrá hacer nada al respecto.

Comento que de los deudores que tienen muchos meses de atraso en el pago del agua, han buscado llegar algún acuerdo, pero a ellos también se les está recordando que ese acuerdo ya lo han realizado varias veces y no han cumplido, de ahí que se busca alguna otra manera de que por la vía leal quede asentado ese acuerdo, porque no han cumplido y no hay ninguna garantía que de ahora cumplan el compromiso del pago por recibir en su domicilio el vital líquido.