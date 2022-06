NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- Existe preocupación por parte de los comerciantes de Nuevo Ideal por adeudos que tiene con ellos el gobierno municipal, el cual crece ante el próximo término del periodo de administración, el mes de agosto próximo.

Así lo señaló el empresario Gilberto Nevárez Fallad, quien reiteró que hay preocupación de algunos comerciantes, en los cuales se incluye, derivado de unos adeudos que tienen tiempo por parte de la administración actual, adeudo de ocho y 10 meses que no se han podido liquidar, desconociendo las causas, la principal es que no hay dinero dentro de las arcaras del municipio.

“La principal preocupación es que el adeudo se vaya a heredar a la siguiente administración, creo que lo correcto es que se dejen las finanzas sanas, se liquide a todos y cada uno de los proveedores, que no se deje ese problema porque luego el que llega pues a veces no quiere hacerse responsable de esas deudas, que de cierta manera lo correcto es que no se les deje, que no se traspasen de una administración a otra.

Que si la presente fue la que generó ese problema, ese adeudo, que sea esta administración la que lo pague; es preocupante porque hay muchas familias que dependen del comercio de Nuevo Ideal y como empresario si nos preocupa el tener que pagar cada quincena y no tener el recurso para hacerlo y tener que endeudarse con instituciones financieras para solventar todos esos gastos, derivado de la falta de una administración a la cual se le brindó toda la confianza para trabajar y ahora nos está dejando embarcados, aparte de que se tiene una situación difícil", añadió.

Preocupa a empresarios nuevoidealenses adeudos del gobierno municipal / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Respecto a cuántos son los empresarios o comerciantes afectados señaló "por voz de algunos compañeros comerciantes ahora si que algo documentado no lo tengo pero por voz de compañeros se escucha que son varios los afectados", dijo.

Asimismo, destacó que como comerciantes, en Nuevo Ideal han brindado un buen servicio tratando de que se le dé el mejor servicio a la Presidencia, igual que a todo cliente, con precios accesibles.

"Hemos tenido pláticas con la dirección de finanzas y la respuesta es que están a la espera de que les lleguen recursos; pasan los días, semana, meses, el tiempo se acorta para que llegue la entrega – recepción y se cierre el ciclo de la presidencia y por ello que estamos preocupados", puntualizó.

La entrega recepción se dará en los últimos 15 días del mes de agosto, entre la administración municipal 2019-2022 y la entrante 2022-20225, las cuales son emanadas de proyectos políticos distintos. La saliente es del Partido Acción Nacional (PAN) y la entrante de la coalición Morena /PT/RPC/PVEM.