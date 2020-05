Preocupante la movilidad que se tiene en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Para el personal médico que labora en el Centro de Salud de esta cabecera, es muy preocupante ver que la sociedad está teniendo mucha movilidad en las calles de la ciudad, ya que este problema de la Pandemia por el Covid-19 aún no termina, y continúa un alto riesgo de contagios si esta movilidad no disminuye.

Entrevistada en su consultorio la doctora Dulce Chávez Hernández, señaló que para todo el personal que labora en este centro de salud y en otros centros hospitalarios de la cabecera o del Estado, es una gran responsabilidad estar en este momento prestando sus servicios, porque si bien es cierto ahorita la preocupación es la pandemia, el resto de las enfermedades no están de vacaciones y se tiene que continuar atendiendo a la comunidad con sus padecimientos, pero con una carga de trabajo más grande se ve con mucha preocupación la relajación de la ciudadanía para no atender las llamadas de la secretaria de Salud, andar en la calle sin motivo, salir sin las precauciones necesarias, el no tener un aislamiento social es muy preocupante, ya que la pandemia a uno termina, estamos en un momento delicado y puede haber mas contagios si no se detiene la movilidad social.

Dijo la doctora Chávez Hernández, que para el personal médico y de apoyo es muy preocupante ver que la ciudadanía aun esa incrédula de lo que está pasando, a pesar de ver lo que se vive en localidades como Ignacio Allende, de ver personas que han perdido la vida, de las noticias que se ven a diario en los medios de comunicación como la televisión o las redes sociales, aun no creen que esta pandemia exista y eso es demasiado preocupante para todos los que laboramos en los temas de salud del Estado y del País.

Concluyo haciendo un llamado a toda la ciudadanía para que por favor atienda las medias de sanidad y seguridad que se están recomendando por el sector salud, ya que esta pandemia aún no termina, aún es muy alto el riesgo de contagios si esta movilidad en las calles de Guadalupe Victoria continua, y más cuando esa movilidad es sin la mas mínima precaución de sanidad, no usan el cubre boca, no portan gel antebacterial y lo más delicado, no guardan una sana distancia, y eso es altamente preocupante para el sector salud.