Preparan el balneario La Concha para recibir a miles de visitantes en Semana Santa

LA CONCHA Peñón Blanco Dgo. (OEM).- Habitantes y trabajadores del consorcio en el ejido de aguas termales de esta comunidad, se reportan preparados para recibir a miles de personas esta Semana Santa, una oportunidad para poder recuperar algo en lo económico de lo mucho que se ha perdido durante la pandemia de la Covid-19, dijeron.

Asimismo, comentaron que al estar en semáforo verde el estado de Durango por los bajos índices de contagios al virus, no hay restricciones en los espacios del balneario de La Concha, sí se les pide a los visitantes que en lo posible usen el cubrebocas cuando no estén en las aguas termales, así como que busquen en todo momento mantener la distancia entre otras familias, el lavado de manos y demás cuidados que han dado resultados en los bajos índices, pero ya no se tienen restricciones hasta el momento en los aforos, es decir en el número de personas que se puedan recibir.

Comentaron que para los días jueves, Viernes, Sábado y domingo, se puede esperar la asistencia de miles de personas como cada año lo hacen, el 2021 se permitió menos gente y la misma ciudadanía se cuidó de no asistir, en el 2020 estuvo cerrada completamente al público, pero en este 2022 se tiene confianza en que lleguen cientos de familias de todas partes de la región y la república mexicana.

Balneario La Concha en el estado de Durango | Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Detallaron los trabajadores entrevistados, que ya se tiene contacto con personal de protección civil del Estado, así como del municipio, se tiene confirmada la asistencia de la policía Estatal quienes estarán realizando los rondines buscando que se encuentre toda la zona en tranquilidad, para que las familias puedan disfrutar plenamente de sus vacaciones, sobre todo muy seguras.

Finalizaron mencionando que hace varios años que no se tienen desgracias en estos días de mucha gente en la Concha, hubo años que era casi una tradición la pérdida de una vida, pero ahora con la presencia de protección civil y la seguridad pública, se ha evitado que pasen desgracias, comentaron.