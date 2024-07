¡Prepárate! Comienza la escuela de verano en el Instituto 18 de Marzo

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Ponen en marcha la Escuela de Verano en las instalaciones de la Primaria en el Instituto 18 de Marzo de Gómez Palacio, el cual tiene por objetivo ayudar a las y los estudiantes que presentan algún tipo de problemas en el aprendizaje o retraso en un horario de 09:00 a las 13:00 horas.

Ulises Adame De León, subsecretario de Educación en la Región Lagunera de Durango, dio a conocer que aunque es similar a un curso de verano se trata de un reforzamiento de temas como las matemáticas y la lecto escritura.

Son escuelas en las que los profesores van a estar trabajando durante tres semanas / Foto: cortesía /

“Este programa lo inició el Secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón por instrucciones del gobernador del Estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal; se organiza de tal manera que se localizan a los niños que tienen más problemas de lectura y de matemáticas, se toman cuatro o cinco por grupo o por escuela”, añadió.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Además, refirió que se generan para este programa 40 proyectos de Escuelas Concentradoras que son 12 en la Comarca Lagunera “cuatro en Lerdo y 8 en Gómez Palacio, así empezamos no comenzamos con comunidades, empezamos en Durango, Gómez Palacio y Lerdo; en Durango van a instalar el resto, las 28 y nosotros nos quedamos con 12 aquí en la Comarca Lagunera”, detalló.

Dijo que son escuelas en las que los profesores van a estar trabajando durante tres semanas para encontrar el mecanismo de nivelar los procedimientos académicos de los niños.

“Estamos tratando de regular eso, en cada escuela estamos proyectando tener 240 niños y tenerlos durante tres semanas, fundamentalmente para el tema de la lectura y de las matemáticas; este es el primer ejercicio, a partir del próximo año vamos a poner a leer a nuestros hijos a como dé lugar porque no se puede educar, no se puede trascender si no se aprende a leer”, añadió.

Compartió que durante estas tres semanas no solamente se concentrará en un método rígido de aprendizaje sino también va incluido un tema lúdico, el cual es necesario para que las y los niños se interesen por este programa.