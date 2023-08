Presa de jales de la mina San José, el más grande problema de Pánuco de Coronado

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). -En el primer año de gobierno del alcalde Rogelio Flores Guerrero, quien es emanado de las filas del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no ha sido ni la falta de recursos económicos, ni las carreteras en mal estado, el problema más grande ha sido el conflicto por la construcción de la presa de jales de la minera de San José de Avino.

Entrevistado a unas horas de que presente su primer informe de gobierno a la ciudadanía, el presidente municipal declaro para El Sol de Durango, que el problemas mas grande que ha enfrentado como alcalde, es este conflicto, porque no es un tema que pueda resolver el presidente municipal, no esta en sus manos dar o quitar permisos, y la molestia de la comunidad es parte muy importante de sus compromisos, por eso y mucho más es el problemas mas grande que se ha enfrentado en los primeros 365 días del primer año de gobierno.

Presa de jales de la mina San José, el mas grande problema de Pánuco de Coronado./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Comento que la queja de una parte de la comunidad, es lo que causan los desechos de la presa de jales, donde se menciona una fuerte contaminación a los mantos friáticos, a la naturaleza de la zona de la región, pero por el otro lado, esta la exigencia de los trabajadores que no solo son de Pánuco, sino de otras comunidades, quienes viven de lo que la mina les paga, al dejar la mina de trabajar, dejara a cientos de personas sin empleo, y ese también es un grave problema para las familias.

Los temas del campo, y mas con esta fuerte sequía, son un problema grave, porque Pánuco de Coronado es un municipio rural, agrícola y ganadero, y la falta de lluvias es un grave problema para la comunidad en general, como gobierno solo nos queda la gestión, tocar puertas del gobierno del estado y la federación, buscando apoyo para nuestra gente, que si esto continua, tendrá uno de los años más difíciles para las familias panuquenses, y por ende para el gobierno municipal, porque no se tienen los recursos económicos suficientes para poder atender a miles de familias.

Imagen ilustrativa | Pánuco de Coronado es un municipio rural, agrícola y ganadero./ Foto: archivo | El Sol de Tulancingo

Otro de los grandes problemas del primer año de gobierno, pues sin duda es que no se tienen los recursos económicos que uno piensa que se mueven en un gobierno municipal, reconoció que ideas tiene muchas, compromisos hay muchos, deseos de servir y de hacer cosas diferentes que les ayuden a la ciudadanía, “pero al estar aquí ve uno que esta todo muy limitado, la mayor parte del presupuesto se va en nómina y no queda nada para cumplir compromisos, y es ahí donde vemos que no se tiene conque atender todas las necesidades de la ciudadanía”, dijo.

Finalizo mencionado el alcalde, que su informe de gobierno será al mediodía de este 31 de agosto, y se le presentara a la comunidad la realidad de lo que se vive en Pánuco de Coronado, daremos la cara y reiteraremos nuestro compromiso, no robar, no mentir y no traicionar, vamos a informar lo que hemos hecho, y plasmaremos los compromisos que tenemos para los dos años que restan de administración.