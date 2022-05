Presenta Gerardo Villarreal plan de gobierno de transformación

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –La tarde- noche de este pasado jueves 19 de mayo, fue presentado por Gerardo Villarreal Solís, lo que llamo su plan de trabajo para la transformación de este municipio, en un salón de eventos públicos abarrotado por ciudadanos de todas las comunidades y sectores productivos de la región, ahí aseguro que, para poder gobernar, era necesario saber dónde estaban parados, con que cuenta Guadalupe Victoria y cuáles son sus posibilidades de crecimiento.

Inicio señalando que para poder llevar un plan de gobierno ordenado y con miras y resultados palpables, se debe de conocer perfectamente el lugar que se quiere gobernar, y en Guadalupe Victoria se tiene una población de 38 mil 365 habitantes, representa el 2.2 por ciento de la población del Estado en Durango, en Guadalupe Victoria existen mil 866 empresas, de estas el 99.5 por ciento son pequeños comercios, los cuales generan un promedio de 30 empleos.

Propuso que para la administración que quiere encabezar, se rija con tres ejes rectores, y un eje trasversal, los tres rectores serían Bienestar Social, prosperidad económica y sustentabilidad ambiental, y como eje trasversal seria la educación y la cultura, y con estos mismos ejes tener un gobierno honesto, transparente y abierto a la comunicación con la sociedad.

Gerardo Villarreal estuvo acompañado de ex alcaldes de este municipio como Marcial García Abraham, y de un ex acalde que arrancó los aplausos pronunciados de la audiencia, Filemón Villarreal Godínez, quien, a pesar de sus edad y salud, estuvo presente y fue muy ovacionado al momento de su presentación, quien también al término de la presentación del plan de gobierno, señalo que tenía plena confianza en que Gerardo Villarreal haría un excelente trabajo como presidente municipal de Guadalupe Victoria.

Villarreal Solís, mostro ante el micrófono que tiene perfectamente estudiado todo lo relacionado con la problemática de Guadalupe Victoria, mostro habilidad en el manejo de los números y las posibilidades de crecimiento en cada uno de estos mismos temas, así mismo, recalco que para poder lograr un gobierno exitoso, es necesario que la sociedad se involucre en las decisiones, reiterando que en su próximo gobierno será el pueblo quien diga en que se gasta el dinero, que obras y acciones son las mas necesarias, ahora será el pueblo de Victoria quien decida como y cuando hacer las cosas para bien de todos.

Concluyo su mensaje reiterando que a Guadalupe Victoria se le termino la corrupción, puesto que no se permitirán malas caras, malos funcionarios o que traten mal a la ciudadanía en la presidencia municipal, tendremos un gobierno basado en los principios del jefe del ejecutivo nacional, no robar, no mentir y no traicionar, estoy seguro, dijo, que no les voy a fallar, que justos vamos a encabezar el mejor gobierno municipal de la historia de Guadalupe Victoria, tomaremos el ejemplo de grandes hombres como Filemón Villarreal y Marcial García, juntos con Marina Vitela como gobernadora, Guadalupe Victoria tendrá un nuevo rostro, tendrá una transformación total.