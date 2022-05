Presenta Nancy Vázquez plan de gobierno 2022-2025 en Nombre de Dios

NOMBRE DE DIOS DGO. (OEM).- La candidata a la Presidencia Municipal, Nancy Vázquez Luna, presentó a la ciudadanía su propuesta de gobierno para la administración municipal 2022-2025, donde destaca la reactivación económica, el cuidado y atención firme a las mujeres y las familias con mayores necesidades.

Señaló que se comprometía a construir un gobierno a la altura de las exigencias de la ciudadanía de Nombre de Dios, pero sobre todo a tener un gobierno humano, de puertas abiertas, que salga a las 33 comunidades con el Cabildo a vivir de cerca las necesidades de la población, "que no sea solo en campaña que recorramos todos sus pueblos, que como gobierno regresemos el Cabildo en pleno a dar respuestas a nuestra gente", dijo.

Se comprometió Nancy Vázquez, a tener un gobierno honesto, transparente y de resultados, tener un gobierno municipal que entienda y atienda sus prioridades, nos vamos a centrar en el bienestar de la gente, con solidaridad e inclusión, “vamos hacer de nombre de Dios el pueblo mágico que dé a cada habitante un proyecto de vida, haremos de Nombre de Dios el pueblo mágico más visitado, más seguro, más ordenado y más limpio”.

La candidata ofreció que como gobierno municipal se pueda crear una cartera de productos de Nombre de Dios, los cuales puedan ser ofertados alrededor del mundo, fortalecer la ruta del mezcal, pero que esta priorice a los productores y maestros mezcaleros, "primero los de casa, que sean ellos y sus familias los que se beneficien con su trabajo, defenderemos a nuestra gente, defenderemos nuestros productos, y con ello fortaleceremos a las familias de Nombre de Dios, ese es un compromiso que desarrollaremos desde el primer minuto de mi gobierno", recalcó.

Finalmente su participación y propuestas, hablo fuerte para señalar que en Nombre de Dios ya no habrá personas o familias que sufran por falta de alimentos como hasta ahora las hay, “soy una mujer muy humana, a mi sí me duele que una madre no tenga que darle de comer a sus hijos, y en mi gobierno no volverá a pasar, las madres de familia tendrá un respaldo total y decidido, sus familias estarán protegidas con lo más básico, porque entre mujeres y madre de familias no vamos a apoyar, para esto crearemos los comedores comunitarios que lleven el alimento seguro a esas familias en las comunidades”, puntualizó.