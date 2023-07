GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Nuevamente, como lo ha venido haciendo la presidencia de este municipio, se están realizando algunos ajustes con el personal durante el periodo vacacional. Sin embargo, todas las oficinas permanecen abiertas en sus horarios y días normales. La instrucción de esta administración municipal es servir a la ciudadanía sin importar los días que sean.

Así lo informó el propio alcalde David Ramos Zepeda, quien detalló que se cumple de manera formal con los días de descanso que marca la ley para los trabajadores. Solo se hacen algunos ajustes para que todas las oficinas estén abiertas de manera normal, brindando servicios de nueve de la mañana a tres de la tarde. De esta forma, se garantiza que la ciudadanía pueda acudir a solicitar las acciones o actividades que requieran sin mayores problemas.

El alcalde mencionó que, normalmente, la mitad del personal administrativo toma sus vacaciones, y se acomodan para que todas las oficinas estén abiertas en horarios normales. Al término de ese periodo, salen de vacaciones los otros compañeros. Es decir, se cumple con las vacaciones de todos, evitando que todos salgan juntos, como solía hacerse anteriormente, lo que ocasionaba el cierre temporal de la presidencia o guardias poco efectivas. Ahora, se brinda atención continua a la ciudadanía, en horarios y días normales, sin importar que sean días de vacaciones.

Presidencia de Guadalupe Victoria permanece abierta durante periodo vacacional / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Ramos Zepeda puntualizó que en las primeras vacaciones que le tocó como alcalde e implementaron este sistema, algunos compañeros no atendieron a nadie porque la gente no estaba acostumbrada a tener una atención permanente. Sin embargo, con el tiempo, la ciudadanía se ha acostumbrado y ahora en los días de descanso acuden a la presidencia de manera normal. Durante los tres años de este gobierno municipal, se continuará trabajando de esta manera, sin necesidad de cerrar la presidencia, ya que cuentan con el personal suficiente para realizar guardias efectivas.

Al preguntarle al alcalde si el personal administrativo, directores o colaboradores han protestado o expresado desacuerdo con esta decisión, Ramos Zepeda afirmó que todos los directores y funcionarios de primer y segundo nivel saben desde el primer día de trabajo que están ahí para servir y estar al pie del cañón. Aquellos que no estuvieran de acuerdo tuvieron la oportunidad de no aceptar el trabajo, por lo que no ha habido reclamos. Todos saben que vienen a trabajar y servir a la ciudadanía, y eso es precisamente lo que están haciendo, aseguró.

Concluyó afirmando que, además de conocer las reglas de trabajo, todos los funcionarios saben que se les garantiza su periodo vacacional. Aunque no todos tomen sus vacaciones al mismo tiempo, se asegura que todos disfruten de su descanso en fechas distintas, pero todos reciben el tiempo de vacaciones que les corresponde.