Presidencia de Pánuco de Coronado no cuenta con luz por incumplimiento de empresa ante CFE

FRANCISCO I MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM).- Los habitantes que acuden a la Presidencia Municipal de Pánuco de Coronado, Durango, se ven afectados por el incumplimiento de la empresa Technologies S.A de C.V., ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), puesto que ellos son los responsables del pago de la energía eléctrica que se consume en el alumbrado público, y no realizan dicho pago desde hace meses.

El alcalde Mauricio Gándara reconoció que la Presidencia Municipal no cuenta con servicio de energía eléctrica, "y no es solo de hoy, tenemos desde el pasado mes de agosto que la mencionada empresa no ha realizado los pagos puntuales a la CFE, y está, para presionar viene y corta la luz de la Presidencia Municipal como si fuéramos nosotros los de la deuda, una manera equivocada de actuar de la CFE, porque ellos saben que quien ha incumplido con los pagos es dicha empresa, el ayuntamiento no debe un solo centavo por pago de energía eléctrica", recalcó.

Informo que fue en la pasada administración municipal que se hizo el contrato con dicha empresa, avalados y apoyados por el Congreso local, donde la empresa se comprometía a instalar todas las luminarias tipo leed del municipio, pagar la energía eléctrica que se consume en el alumbrado público y dar mantenimiento al mismo por 12 años, contrato que no han cumplido, a pesar que ellos si cobran con todo el tiempo suficiente la participación económica que le entrega la secretaria de finanzas del Estado, pero ellos no hacen el pago a la CFE, y está corta la energía eléctrica de la presidencia municipal como si fuéramos los culpables del incumplimiento, una medida equivocada que daña a la ciudadanía en general.

Finalmente, Gándara González comentó que aparte del incumplimiento de la empresa, el ayuntamiento está obligado a pagar más de 40 millones de pesos por dicho contrato, de ahí la urgencia que el Congreso Local retome el trato que ellos mismos hicieron con la empresa y lo ajusten, modifiquen o cancelen, ya que no están cumpliendo en ninguno de los puntos, y además por su culpa la CFE le quita el servicio de energía eléctrica a las oficias municipales, afectando a cientos de personas que acuden a las oficinas por algún servicio, mismo que es prácticamente imposible otorgárselos porque no hay luz para poder prender los equipos de cómputo o realizar enlaces vía internet a otras dependencias.