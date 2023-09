Presupuesto limitado para el 2024: Homero Martínez

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- El proyecto de presupuesto para el 2024 viene limitado, no se aumenta nada, sólo lo que se estima en la inflación, de ahí que no habrá recursos para hacer obras de gran impacto o de mayor relevancia, por tal motivo, Lerdo seguirá priorizando los servicios públicos.

Así lo declaró el alcalde Homero Martínez Cabrera al término de la sesión de Cabildo, expuso que revisó el proyecto del presupuesto para el 2024, y destacó que quien elaboró el Proyecto de Egresos de la Federación "no contempló moverle más a lo que hemos venido viendo los municipios y la verdad creo que el tema de las aportaciones y participaciones y el fondo de infraestructura social es lo único que recibimos los municipios de parte de la Federación y que en ello no se ve un incremento considerable".

Conoce cómo se asignan los recursos del #PaqueteEconómico2024 a través del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. pic.twitter.com/6thtypuglS — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 8, 2023

Detalló que analizó dicho proyecto rubro por rubro, donde observó que en salud son 10 mil millones de pesos menos, pero por otro lado, para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incrementa considerablemente, “creo que lo van pasar a IMSS Bienestar”, y agregó, que el recurso para el tema de los programa sociales, se incrementa.

Asimismo señaló, “el presupuesto de la Federación que destinará a las entidades federativas le tocará en participaciones y de ahí a los municipios, que se estima es del 7.5 por ciento, lo que están previendo que es la inflación prácticamente”, afirmó.

“Lo único que haremos es seguir priorizando los servicios públicos que es lo que nos toca, porque no hay para hacer obras de gran impacto o de mayor relevancia, porque, al menos Durango y Lerdo en particular, el 76 al 80 por ciento del recurso proviene del gobierno federal, de las participaciones que se reciben, pero lamentable, por ejemplo, estábamos acostumbrados a los más de 12 mil kilómetros de carretera que se tiene al interior del Estado y no se sabe que venga un presupuesto para mantenimiento, pues estas vías de comunicación cada vez se deterioran por el uso, por los años y creo que ahí quienes les toca dar la batalla son los a los diputados federales, aunque, sabemos que en el Congreso de la Unión la mayoría son de Morena y pues seguramente harán el mayoriteo que han venido haciendo en estos cinco años de gobierno federal.

Se le cuestionó si conoce a la diputada federal del distrito 03 federal, a lo que Homero Martínez respondió, “Conozco que la diputada era Maribel Aguilera, pero solicitó licencia y ahora quedó su suplente, creo que se llama a Martha, pero no he tenido ningún contacto ni sé dónde viva”, concluyó.