Prevén programa de rehabilitación de calles en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Ante las constantes quejas de los vecinos del barrio de los Terrenos o colonia ejidal de esta cabecera, sobre el estado en que se encuentran algunas calles y avenidas como la Hidalgo, el alcalde David Ramos Zepeda, señaló que sí se tiene contemplado un programa de emparejamiento con maquinaria en estos lugares donde no hay pavimento.

Detalló como se tiene planeado realizar algunas obras de pavimentación en su administración, las cuales serán dirigidas a darle vialidad a todos los barrios de la cabecera, es decir zonas específicas, como en la colonia ejidal, concluir con una cuadra de pavimento en la avenida Héroes de Chapultepec al sur de la ciudad, con esto se termina un cuadro y da salid pavimentada a esta parte e la ciudad, en la loma verde también será estratégico el pavimentó, donde se les de atención a todos los barrios.

Pero para las calles y avenidas que no tienen pavimentó, ya se tiene programada una actividad con maquinaria pesada para emparejar dichas arterias de la ciudad, con mayor razón las que están casi intransitables, pues son avenidas donde la corriente de agua de lluvia arrasa con todo y deja en pésimas condiciones el arrollo de la calle, ahí se estará trabajando en próximos días con este programa de emparejamiento, dijo.

Comentó que la ciudadanía debe de saber que los recursos económicos que le corresponden al municipio del mes de enero, llegaron hasta el primero de febrero, es decir que van un mes de retraso, por tal motivo en el mes de enero no se puede hacer mucha actividad porque los recursos económicos no habían llegado, pero ya teniendo la participación del mes de enero, se puede comenzar a realizar las actividades que se tienen programadas, que no solo es el emparejamiento, hay muchas obras y acciones que ya van a comenzar a moverse en esto días.

Para finalizar dijo que la ciudadanía puede acudir con toda la confianza a las diferentes direcciones de la administración municipal para realizar sus peticiones y observaciones, hay instrucciones que sean atendidas, programadas y dependiendo de la necesidad abordada por el Ayuntamiento, o en su caso con toda confianza se pueden acercar con el alcalde y externar sus problemáticas para buscar la forma de darles solución.