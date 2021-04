GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Es muy probable que en pocos días se comience a recibir reportes de la mortalidad de ganado en la región de los llanos debido a la sequía que azota al estado de Durango y por ende esta región, es demasiado severa y no es de este año, son varios años los que se viene arrastrando de la misma manera, manifestó el presidente de la Asociación Ganadera local Lucio Ayala González.

Ayala González invitó nuevamente a los ganaderos, en su mayoría del sector social o ejidatarios, a que se baje el número de ganado que se tienen en los agostaderos de uso común, ya que no hay pasto y tampoco agua, lo que implica un gasto enorme para los propietarios y se traduce en una perdida que no se puede recuperar.

Prevén que se comience a presentar mortalidad de ganado en Guadalupe Victoria/ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

"La sobre carga de ganado en los agostaderos es y seguirá siendo un grave problema para este sector, y con la falta de agua en los bordos, se les tiene que acarrear agua que es del consumo humano, de la red pública, causando un daño más a los mantos acuíferos por llevar miles de litros de agua para poder mantener con vida a esos animales, y es esa misma falta de agua y alimento que va a comenzar en próximos días a causar la mortandad de animales", puntualizó.

Para concluir, mencionó que uno de sus deseos es que las personas o familias que tienen ganado hubieran aprendido algo de las duras lecciones que les ha dado la naturaleza, al recordar lo que se vivió en el año de 2011, donde fueron miles de animales los que murieron por la sequía y falta de alimento, "y que replicó muy parecido al 2019 y ahora el 2021 pinta por el mismo camino, poca o nula presencia de agua será igual a miles de animales muertos, el patrimonio de las familias se puede perder, pero no se ha hecho nada para que se tenga los animales correctos por cada hectárea, no se le ha dado oportunidad a la madre naturaleza de reponerse cuando ya tenemos nuevamente muchos animales que no producen, pero si cuestan mucho a sus propietarios", finalizó.