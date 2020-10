PRI de Durango pudiera repetir lo que ocurrió en Coahuila el próximo año

CUENCAMÉ DGO. (OEM).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Durango, pudiera el año entrante repetir lo que se vivió en Coahuila, llevarse un carro completo en las urnas, todo porque la ciudadanía está valorando las promesas incumplidas del actual gobierno federal con los gobiernos de resultados del tricolor.

Lo anterior lo mencionó el presidente del PRI en el municipio de Cuencamé, Armando Monarrez Rodríguez, quien, al estar de invitado en el programa de "La Grilla Llanera" de El Sol de Durango, aseguró que los votos obtenidos en los estados de la república donde hubo elecciones el pasado domingo 18 de octubre, son el reflejo de la molestia ciudadana ante un gobierno federal insensible, que no ha sabido responder a las necesidades de los ciudadanos.

Acompañado del dirigente del organismo de "México Avanza" de este mismo municipio, Roberto Castro señaló que en Cuencamé se ha ganado en tres trienios continuos gracias a la respuesta favorable de los alcaldes, siendo Edith Orozco Machado, Ismael Guerrero Moreno y la actual Luly Martínez, políticos que le han respondido a la ciudadanía ante sus necesidades, siendo autoridades que no han dejado solo al pueblo, de ahí que se les solicita el apoyo en las urnas y se les brinda la confianza nuevamente.

Comentó que el PRI de Cuencamé no ha dejado de trabajar día con día en las 52 comunidades que tiene el municipio, la fracción de regidores coordinada por Dagoberto Castañeda, han estado a la altura de las necesidades en las tres zonas del municipio, “no estamos en espera de que se vengan las elecciones para salir a las calles a ponernos a la orden o demostrar trabajo, en el PRI trabajamos todos los días por la comunidad en general”, aseguro.

Los invitados no descartaron que en 2021 la ciudadanía repita lo que se vivió en los estados de México que tuvieron elecciones, ya que el cambio que se hizo en el gobierno del estado no está tampoco dando resultados, el gobierno federal ha sido un fracaso, y el pueblo no es tonto, lo ve y se ha demostrado que buscara retomar el rumbo del crecimiento, de la estabilidad económica y social, antes de que lleven a nuestro país a la quiebra total, recalcó Monarrez.