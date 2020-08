PRI Poanas cerrado a cierto grupo de simpatizantes: Fidel Álvarez

VILLA UNIÓN POANAS DGO. (OEM). –En este momento el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de este municipio, está mucho más cerrado que un club de “Toby”, está cerrado a un minúsculo grupo de simpatizantes priistas, dejando fuera a cientos de militantes y simpatizantes que durante años han estado en las buenas, malas y peores.

Lo anterior lo menciono para El Sol de Durango, el priista Fidel Álvarez, quién detallo lamentar el cómo se está comportando la dirigencia del partido, dejado fuera a cientos de cuadros importantes que le dan vida y valor a este partido, están convirtiendo al partido, en un grupo demasiado reducido, “como es posible que el secretario de organización pretendía también encabezar la CNOP, teniendo ya un cargo en el comité, ya después se fue abriendo el abanico y se cambió la decisión, pero eso nos da la muestra clara que en tan solo tres o cuatro personas quieran tener el control y las decisiones de todo un partido político como el PRI de Poanas, recalco

.

De la misma manera cuestiono Fidel Álvarez, la decisión del dirigente Ernesto Saracho, de nombrar a la regidora Maribel Hernández, como coordinadora de la fracción en el cabildo, nombramiento que se hace a un año de gobierno, cuando hoy como nunca antes tenemos a una fracción de priistas completamente dividida, sin una imagen de respeto y dirigencia municipal, ahora se tiene a una coordinadora, que no coordina nada, porque dicha fracción de regidores tiene más divisiones que un libro de matemáticas, señalo.

Hoy tenemos un priismo poanense no dividido, más facturado que nunca, si antes se tenían dos o tres grupos, hoy se tienen tres o cuatro más, cada regidor ya hizo su propio grupo y equipo, y esto es grave, y es porque no hay dirigencia, no hay orden, y cuando se trata de acomodar carteras para trabajar unidos, se las quieren acomodar en ese mismo grupito, olvidando que somos cientos de militantes y simpatizantes priistas que aún no bajamos la guarida, que estamos puestos y dispuestos a trabajar por sacar adelante a nuestro municipio, a nuestro partido, pero desgraciadamente en lugar de avanzar en unidad, se trabaja en la desunión y en el fortalecimiento de cada grupo, y eso no dejara buenos resultados en un futuro inmediato.





Reconoció Fidel Alvares ante la pregunta expresa del reportero, que hace unos meses él mismo busco ser dirigente del partido, pero se le invito a colaborar en un proyecto de unidad en torno al ahora dirigente Ernesto Saracho Marrufo, y por el bien del PRI declino su participación, buscando la unidad, pero hoy dijo, lamentablemente no le veo el tacto político al dirigente municipal, veo a mi partido cada vez más dividido y sin ningún futuro, y eso debería de preocuparnos a todos los que de una u otra manera le debemos respeto y lealtad al PRI, por tal motivo hago público mi comentario, porque lamento mucho lo que se vive en el priismo de mi municipio, donde cientos de militantes y simpatizantes nos han hecho a un lado y lo están reduciendo a un mínimo grupito, más chico que el Club de Toby, dijo.