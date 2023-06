Prohíben la venta de bebidas alcohólicas en estadios de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- La venta o introducción de bebidas con contenido alcohólico a cualquier campo deportivo municipal, queda completamente prohibida desde este jueves 8 de junio, “los estadios y campos deportivos son un punto de reunión familiar y no se permitirá que se contaminen”.

Lo anterior lo señaló el presidente municipal David Ramos Zepeda, quien comentó que en todos los estadios, campos deportivos, auditorios o lugares relacionados con el deporte, no tendrán venta de cerveza, y si ya la tenían era sin la autorización municipal y actualmente quedará prohibido porque son lugares a donde acuden las familias, mujeres y niños.

Ramos Zepeda reconoció que el pasado lunes 5 de junio se desató una batalla campal entre las porras y los equipos de softbol en el parque "San José", algo que también tiene que ver con el consumo de bebidas de los aficionados en estos juegos, "había en el lugar familias que salieron corriendo temiendo por su integridad física y eso no lo podemos permitir, por ello queda prohibida la venta y entrar a estos lugares con bebidas embriagantes", indicó.

Asimismo el alcalde recordó que al inicio de los trabajos de remodelación de la cancha de futbol siete en la colonia ejidal de esta cabecera, fue invitado a la premiación de los juegos de futbol femenil y al momento de la premiación las jugadoras pasaban a recibir su medalla y premio con la cerveza en la mano, "algo que le dio mucha tristeza, porque se usa el deporte como pretexto para embriagarse".

Por el ello, tras el altercado registrado el pasado lunes en el estadio de beisbol infantil "Club de Leones", lugar donde se desarrollan los juegos de la liga de softbol, decidió prohibir la venta y el ingreso de bebidas embriagantes.

Asimismo destacó que se trabaja en otros puntos de la cabecera municipal para evitar que sean usados para el consumo de bebidas embriagantes, como el parque de la Impecsa, el cual fue recuperado para el esparcimiento familiar "y ya no se permiten las grandes borracheras en este lugar, lo mismo se hará en todos los campos y espacios deportivos municipales, no venta, no consumo de bebidas embriagantes".

Respecto a cómo se procederá con las ligas que son independientes en las que el Ayuntamiento no tiene ninguna injerencia, Ramos Zepeda dijo que si bien es cierto son independientes si tiene la regulación y control de los espacios públicos, "y si los juegos los realizan en estos espacios deberán de acatar la instrucción de la prohibición de bebidas embriagares", concluyó.