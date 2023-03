CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Proliferan asentamientos humanos irregulares en la cabecera municipal de Canatlán, que no cuentan con servicios básicos e irregularidades en documentación, dice la regidora Gloria Irene Soto Villaseñor, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en el cabildo canatlense.

Entrevistada al respecto, menciona que Ciudad Canatlán ha estado creciendo bastante, los espacios ocupados de manera irregular se han estado dando, en algunos casos, los asentamientos que se han dado son compra y venta de lotes, pero lamentablemente como ciudadanos cometemos el error, me incluyo porque también lo cometí, no nos cercioramos en que situación legal se encuentra ese lugar, antes de hacer una compra.

Proliferan asentamientos humanos irregulares en Canatlán, Durango / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

“Lamentablemente el vendedor ha hecho de las suyas aquí en Canatlán, no se cuenta en algunos lugares con una escritura de propiedad de los vendedores, tristemente así es y nos atrevimos a comprar lotes así, sin verificar esa situación”.

En otros lugares, que sí existe una escritura del vendedor ahora sí que no se da como debe ser, porque hay que hacer cambio de uso de suelo, lleva ciertos requisitos que el vendedor de lotes no lo ha hecho ante una Dirección Municipal que es Desarrollo Urbano, a donde se tienen que dirigir para notificar, señala.

Hay lugares donde se menciona que son fraccionamiento, pero un fraccionamiento debe cumplir ciertos requisitos ante la DDU para que se le denomine así; tenemos un reglamento muy claro y muy especificado lo que se requiere. La persona que vende un lote o que lotificó una huerta, alguna parcela que era de su propiedad y la quiere vender como fraccionamiento debe cumplir con ciertos requisitos, para lo que se tiene que acercar a la Dirección de Desarrollo urbano, ahí no tiene pierde, hay que cumplir las reglas para fraccionar, asevera.

Proliferan asentamientos humanos irregulares en Canatlán, Durango / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

“Nos encontramos con situaciones muy demandantes de los ciudadanos también, hablamos de predios como Mundo Engañoso, que no está cumpliendo; es la Huerta Vieja, podemos hablar también con la ampliación de la Colonia Ejidal, los Perales también trae algunos detalles; quizá omita algún otro, pero son lugares que para el municipio están siendo muy problemáticos”.

Hay situaciones muy particulares en cada uno de los lugares, donde se les ha dicho a las personas que acudan ante la instancia correspondiente, para que hagan una demanda, Nosotros qué podemos hacer como cabildo cuando hay un lote que se vende a más de una persona; el cabildo autoriza un plano que se presenta, siempre y cuando cumplan los requisitos, destaca la concejal.

Señala que hay personas que acuden llevando planos distintos; si hay alguna modificación hay que volver de nuevo a Desarrollo Urbano, esto no es de ocurrencias, deben acudir con la autoridad correspondiente para hacer su demanda, en este caso la agencia del Ministerio Público y ahí se resuelva de acuerdo a las particularidades que cada caso trae.

Hay ventas del mismo lote, obstrucción de calles, cada caso es muy particular y es muy riesgoso que el cabildo quiera arreglar eso, porque no le compete, resalta la edil.

El caso más complicado pudiera ser el Mundo engañoso, por el detalle que no tiene los servicios, ese es el motivo ya que algo que debemos cuidar bastante es la salud y en ese conjunto habitacional no tiene los servicios de agua potable y drenaje; parece que sí cuentan con servicio eléctrico, porque presuntamente se compró un transformador, pero por un particular que ahí habita, enfatiza.

La ampliación de la Colonia Ejidal también es muy problemático, se ha lidiado bastante; hay un comité que trabaja en la venta de lotes y al parecer estuvieron cambiando de planos, aun cuando existe uno que se presentó y en ello se basa, pero al parecer existe alguna irregularidad, no tenemos con qué avalar lo que ellos (comité) dicen, termina diciendo Gloria Irene.