Protección Civil se negó a dialogar con Dora González

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Los integrantes de la Unidad Municipal de Protección Civil se negaron a dialogar con la presidente municipal Dora González Tremillo hasta en tanto se haga con la presencia de todo el cabildo, “porque cuando lo hace solo con los de su partido no cumple” (sic), la mañana del jueves, luego de poco más de 24 horas de permanecer tomando el acceso al edificio municipal.

A las ocho de la mañana, llegó a la plaza jardín Juárez la alcaldesa Dora González Tremillo, acompañada del síndico municipal Juan Gilberto Graciano Herrera, el secretario del ayuntamiento Juan Manuel Martel y enseguida los regidores Caros Sandoval Nieves y Érika de la Luz Arreola Flores.

Extrañados ante lo que llamaron un horario no convenido, los socorristas, a través de Antonio Valenzuela, le dijeron a González Tremillo que no se había convenido la hora, que la propuso el síndico Juan Gilberto ayer miércoles pero que no se acordó nada y por la tarde el concejal ya no le recibió llamada al socorrista de Protección Civil.

Tenemos la capacidad de platicar y la madurez para dialogar, dijo Dora al iniciar la conversación, ante la presencia de los doce integrantes de Protección Civil, encabezados por su coordinador Ignacio Castro Estrada, recibiendo tajante la respuesta de los protestantes, al responderle que querían la presencia de todos los concejales.

Ahorita la prioridad es el tema de la salud, a todos nos atañe, dijo González Tremillo, mientras que el síndico pidió el no posponer algo que ya está en la mesa, no debe alargarse esto; en lo general y en lo personal ya lo platicamos, cada uno de Ustedes tiene una conciencia y sería bueno iniciar la mesa de diálogo, dijo Graciano Herrera.

Ante esto intervino Ignacio para responderle que se tenía que ser de palabra, se hablo ayer y se dijo que se tendría que estar con todos los regidores, reiterando el síndico que ahí estaban las partes y se puede solucionar el problema.

Ambas partes expusieron sus puntos de vista, incluyendo el reclamo a la presidente de no haber acudido ayer miércoles a dialogar, cuando esta dijo que conoció des paro desde las ocho de la mañana, pero ya tenía compromisos agendados.

Este jueves habrá sesión de cabildo y pudiera darse la oportunidad de dialogar, sin embargo, González Tremillo pidió dialogar con una comisión a lo cual se negaron los socorristas, que pidieron estar todos.

El tema de la sana distancia no lo permite, respondió Dora, a lo cual una socorrista le replicó mencionando que si el miércoles Dora se reunió con setecientas personas, porqué no habría de hacerlo con doce, que es el número de integrantes de Protección Civil y Bomberos, quedando en el aire la hora y lugar para un posible diálogo.