Protesta en San Juan del Río por falta de pago y atención del presidente Jaime Escajeda Martínez

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Personal municipal que labora en la Junta Municipal del poblado San Lucas de Ocampo, municipio de San Juan del Río, están haciendo acto de presencia en la oficina municipal exigiendo el pago salarial de diciembre y el aguinaldo al cual tienen derecho.

La protesta está encabezada por Dimas Mendoza García, presidente de la Junta Municipal, quien está acompañado de la aproximadamente quince personas que ahí laboran, entre personal de recolección de basura, plomeros y fontaneros que atienden el tema del agua potable, personal de limpieza, la secretaria y el propio presidente de la Junta Municipal.

Entrevistado al respecto, Dimas informó que en la presidencia quedaron de resolverles el pago del salario de diciembre y el aguinaldo correspondiente, pero tal parece que a San Lucas de Ocampo no le tocó nada, dice la autoridad municipal auxiliar del poblado más grande del municipio sanjuanero.

Buscamos mucho al presidente municipal Jaime Escajeda Martínez pero no hemos logrado contactarlo, no atiende mis llamadas, le he marcado muchas veces pero ignora mis llamadas como también lo hace con los mensajes que le envía la secretaria Ana Karen Alvarado.

Por esta circunstancia decidimos parar trabajos este jueves para venir a exigir lo que por ley nos corresponde ya que el presidente Jaime Escajeda no ha querido dar la cara ni atendernos como personal y autoridades municipales que somos, dijo el entrevistado.

El plantón que realizan inició a las diez de la mañana de este jueves y se mantiene hasta el momento de redactar la presente información, cuando aún no logran ser atendidos por el alcalde Escajeda, quien presuntamente no los atenderá y en su lugar podría hacerlo el tesorero, aunque al final el único que decide es Jaime Escajeda.