Quiero trabajar para que Durango tenga mayor crecimiento: Azucena Triana

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- "Quiero sacar a Durango adelante, pues a pesar de ser el cuarto Estado del país con mayor extensión territorial, cuenta con riquezas naturales, hay minería, zona forestal, región semidesértica, actividad agrícola y ganadera y con una de las zonas industriales en la Laguna más importantes del país, sigue en atraso", señaló Azucena Triana Martínez, aspirante a la candidatura a la gubernatura de Durango por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Triana Martínez comentó que cuenta con experiencia, trayectoria y con una visión integral de los problemas para que Durango tenga mayor crecimiento y desarrollo.

Luego de dar a conocer su vasta trayectoria en diferentes cargos en el ámbito privado, público federal y estatal, así como en puestos políticos, afirmó, "Me veo muy bien y muy posicionada, tengo una carrera y trayectoria que poca gente tiene, además conozco bien mi Estado, se su problemática y también cómo atenderla".

Asimismo, comentó, “De todos los contendientes que han levantado la mano, les puedo comentar que soy la que mejor formación tiene y aquí les dejo mi curriculum, en el que queda plasmada que en su momento fui la diputada más joven en la legislatura en la época de los 80´s”.

Sobre el hecho de ser mujer que busca contender en este cargo, afirmó, “Me veo muy bien, mi partido me ve muy bien, pues siempre he sido priista, la alianza me ve muy bien, además somos pocas mujeres participando en la contienda”.

Mencionó tener la confianza en que la próxima gobernadora de Durango sea una mujer y hay dos contendientes en su partido que aspiran a ello, aunque reconoció que tanto hombres y mujeres van a luchar para ser candidatos y que sería interesante que en el proceso electoral de 2022 se diera un duelo de mujer a mujer.

Aunque muchos piensan que Azucena Triana no es conocida en La Laguna, la aspirante a la candidatura del PRI, afirma que conoce muy bien La Laguna de Durango, mucho más a los que viven localmente, incluso agregó que ha venido a la región por cuestiones de trabajo y conoce a las empresas no por fuera, sino por dentro, y los empresarios saben que es esto es verdad.

Para concluir, manifestó que fue pionera de las energías renovables de la zona de La Laguna, conocí a las empresas establecidas a que se dedican, trabajan, cuánto pagan a trabajadores, la energía que consumen y las conozco la parte del territorio de Mapimí y Lerdo, aún sin yo de la laguna, así como el resto del Estado y se de sus problemas, por eso busco la candidatura de mi partido y luego sacar a Durango del atraso en que se encuentra.