Gómez Palacio, Durango (OEM).- El Rastro Municipal en Bermejillo perteneciente a Mapimí, permanece cerrado a un mes de que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED) encontró hallazgos de condiciones insalubres en las instalaciones de dicho centro de sacrificio. Por lo que la dependencia estatal recomienda a los expendedores de carne y población en general consumir carne de calidad en los centros autorizados y avalados por las instancias sanitarias.

Jesús Rentería Maldonado, responsable de la Oficina Regional de la COPRISED en La Laguna de Durango, destacó que esta revisión se llevó a cabo hace aproximadamente un mes por parte de las autoridades estatales, “fueron muchas las anomalías, para empezar, no contaban con médico veterinario responsable, la dotación de agua no contaban con la normatividad de la Norma Oficial 194 de lo que es el manejo de rastros no era el adecuado”, expuso.

Rastro Municipal de Bermejillo permanece cerrado por la COPRISED / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Contextualizó que dicha medida la ejecutó el personal de la COPRISED de Durango capital enviado por las oficinas centrales, ya que ante todas estas fallas se decidió cerrar esta unidad de sacrificio, “están a la espera de que se solventan cada una de las irregularidades para que se vuelva a abrir”, indicó.

Resaltó que actualmente en este centro de sacrificio animal no hay operaciones y se mantiene cerrado el establecimiento por lo que las recomendaciones a los expendedores de carne o población en general adquieran el producto en establecimientos debidamente establecidos y con las condiciones salubres que marca la ley.

Rastro Municipal de Bermejillo permanece cerrado por la COPRISED

“Que los adquieran en establecimientos donde manejan carne con las normas ya establecidas, hay cadenas que cumplen con todo lo que es lo sanitario en cuanto a la limpieza adecuada que deben reunir; las cadenas están muy al pendiente, las verificaciones se siguen realizando y en los rastros a la mejor se va a llegar el instante en que tengamos que verificar los rastros de los doce municipios”, señaló.





Reconoció que hay acciones que tienen que ver con verificaciones para detectar la presencia de Clembuterol, ya sea en hígado o en músculo, lo cual es parte de un proyecto federal, “lo otro es la presencia de Salmonella o Estafilococo morado, o bien, las condiciones en general de los establecimientos”, subrayó.

Exhortó a los ayuntamientos para que brinden una buena alternativa a la población en caso de que sus rastros están cerrados para que no se sacrifique en los domicilios.