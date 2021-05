Reactivar los apoyos al campo debe de ser prioridad para apoyar al campo: Gerardo Villareal

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Busca Gerardo Villarreal Solís, candidato a diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el distrito 14, que en la próxima legislatura local se pueda implementar un programa que venga a mitigar los graves efectos de la sequía que se vive en el Estado, “este tipo de programas de apoyo al campo deben de ser una prioridad”, recalco.

Se le cuestiono de manera directa si este tipo de apoyos se pueden implementar desde el Congreso del Estado, señalando que sí era posible, ya que se puede exhortar al gobierno del estado a que se bajen los recursos en programas o acciones de gobierno que no sean de tanta urgencia, e incluso en rubros donde se gasta cantidades económicas que se pueda prescindir de ellas, y orientar esos recursos a un programa que venga a fortalecer al campo, recordando que la ganadería y la agricultura representan mas del 70 por ciento del producto interno bruto.

Gestionar el regreso de los programas donde a los ganaderos y agricultor se les apoyaba con traíllas, pipas de agua, molinos y diferentes implementos que les ayudaban a fortalecer su infraestructura productiva, reconociendo Gerardo Villarreal que los campesinos y ganaderos siempre han estado en todos los discursos, pero la verdad es que no se ha hecho algo verdaderamente integral que les ayude a salir de graves problemas como los que se viven en la actualidad.

Recordó el candidato que en este momento el estado de Durango como gran parte del norte del país, vive un grave estrés hídrico, lo que significa que las presas están en niveles muy bajos, no ha llovido, los bordos de abrevadero para el ganado están secos, el ganado está muriendo, de ahí que se necesitan acciones concretas que vengan a ayuda a la gente del campo, y no solo que aparezcan en los discursos que no les deja nada.