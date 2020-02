Reafirma Marina Vitela respaldo al director de Alcoholes

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Él es de mi equipo y seguirá en mi equipo”, fue la respuesta de la presidenta municipal Marina Vitela al ser cuestionada acerca de la permanencia del titular de Alcoholes, Armando Quiriarte Rodríguez, tras la denuncia de presuntas amenazas realizadas en contra del funcionario a cargo de un empleado de un bar de la localidad.

Al respecto, la edil gomezpalatina lamentó que, “Quienes ponen esas quejas son los más desordenados”, además añadió que ha sostenido diferentes pláticas con restauranteros bien instalados, que les han estado apoyando, dispuestos a cumplir lo que la autoridad dice.

Reiteró que debe ser el bien común el que debe prevalecer, más allá de quienes quisieran tener abiertos sus bares las 24 horas, por lo que insistió en que en Gómez Palacio son más de 300 mil habitantes y tan 80 manifestantes no representan el interés de la población.

Así pues, a la insistencia en torno a si permitirá conductas como las presuntas amenazas de muerte, Marina Vitela insistió en que confía en su personal y por lo tanto Armando Quiriarte, “Tendrá todo el respaldo del Ayuntamiento, el acompañamiento jurídico sobre todo; porque yo preguntaría: ¿Por qué le creen a la otra parte y por qué no le creen a esta? Pues es lo mismo”.

Señalando que si los órganos e instituciones correspondientes comprueban algún delito de él o de cualquier otro funcionario, ella no está para taparle a nadie.

Reiteró que con estos señalamientos convergen factores importantes: un proceso administrativo que ha derivado en denuncias y ha incomodado a algunos personajes acostumbrados a no ser cuestionados, por lo que ese malestar se traslada a operadores que quieren distraer la atención en cosas como la manifestación de músicos y dueños de bares, o la anunciada reunión de motociclistas para protestar por los operativos, mismos que no son recaudatorios.

“Todos los días me van a estar buscando cómo poder alterar el orden y creen que con eso van a poder distraer mi atención; pues déjenme les digo que no. Yo tengo una ruta jurídica que tengo qué cubrir y que yo no voy a quedarme con la responsabilidad de algo que no hice”, concluyó.