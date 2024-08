Realiza CFE interrupción servicio eléctrico en Centro de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Este jueves la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desplegó todo un equipo especializado por diferentes calles de Gómez Palacio para realizar una interrupción en el suministro de energía eléctrica por trabajos de mantenimiento y la sustitución de cable para poder brindar una mejor atención.

Las maniobras que estaban programadas para dar inicio a partir de las 10:00 am se retrasaron dos horas más, es decir, a las 12:00 del mediodía la CFE comenzó con la interrupción programada del servicio de energía eléctrica eléctrica en la Avenida Morelos. Cabe mencionar que la dependencia federal dio aviso mediante sus redes sociales sobre estas maniobras a realizarse sobre el primer cuadro de la Ciudad.

CFE realiza la interrupción de luz en zona Centro de Gómez Palacio, comerciantes se inconforman / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Sobre las acciones a llevarse a cabo son Reemplazo de cable cobre desnudo por cable aislado 3+1 cal. 3/0 de 150 metros lineales así como mantenimiento de Mejoras a la red.

Afectación por corte de luz en la zona centro

Lucía, propietaria de un establecimiento de copiado e internet, justo está a un costado del Palacio de Justicia en Gómez Palacio, compartió para esta casa editora que no es justo que se hagan estas maniobras en pleno horario productivo, deberían de hacer estos cortes durante la noche, “y no hacerlos en el día, porque hay establecimientos que no contamos con recursos para rentar una planta de luz, si no abrimos un día ya es un día perdido, tenemos que abrir para sacar recursos para la renta, las rentas oscilan en diez mil pesos, hay quienes pagan más de 18 mil pesos mensuales”, señaló la persona inconforme.

Luis Felipe del Rivero Molina, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVyTUR) Delegación Gómez Palacio, dio a conocer que quienes integran y están adheridos a dicha cámara reconocen la importancia de las acciones de mantenimiento que se hace por parte de la CFE para dar mantenimiento a toda la red de distribución de energía.