Realiza crucero Gerardo Villarreal en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –La tarde noche del pasado sábado 30 de abril, el candidato a presidente municipal por la alianza "Juntos Haremos historia", Gerardo Villarreal Solís, realizo un exitoso crucero en la calzada José Ramón Valadez y la avenida Cuauhtémoc, donde ciento de ciudadanos se unieron a su campaña y aceptaron la pega de calcas promocionales.

En cierto momento se originó un caos vial en dicha calzada José Ramón Valdez, ya que muchos vehículos estaban haciendo fila para poder participar en esta actividad, lo que considero Gerardo Villarreal como cuna clara señal que la comunidad llanera está despertando y está dispuesta a participar en el cambio verdadero de gobierno.

Cuestionado el respecto, el candidato comento que en hay una coincidencia muy marcada, que los ciudadanos que se acercan le piden no aflojar el paso porque es necesario terminar con seis años de gobierno que lo único que han hecho es llevar a Guadalupe Victoria al atraso económico, social y cultural, de ahí que la comunidad está abierta en este proyecto buscando que el próximo cinco de junio se le de un golpe de timón a los destinos de este municipio, recalcó.

Finalizó la entrevista banquetera Gerardo Villarreal, asegurando que no va a defraudar la confianza de los ciudadanos, ya que solo falta darle tramite el cinco de junio, es decir, salir a votar y refrendar este apoyo en las calles con la votación por esta alianza del verdadero cambio, y por supuesto que no les vamos a fallar, que vamos a cumplir el compromiso de darle un cambio a Guadalupe Victoria, llevarlo al desarrollo y a usar el dinero de la gente, en la gente más necesitada, no en caprichos de los funcionarios.