Comarca Lagunera, Dgo (OEM).- Se llevó a cabo una asamblea extraordinaria del Módulo 2 de Riego para elegir a su nueva mesa directiva. Esta asamblea fue convocada por el presidente del consejo directivo de Villa del Nazas, Bernabé Iruzubieta Rosales.

A la asamblea asistieron 11 de los 13 delegados integrantes del consejo. Después de haber acreditado el quórum legal y aprobado el orden del día, los delegados procedieron a efectuar la asamblea.

Realizan Asamblea Extraordinaria del Módulo 2 de Riego de Ciudad Nazas / Foto: cortesía /

Antes de iniciar la asamblea extraordinaria, un grupo de campesinos inconformes, encabezados por Fidel Sánchez Menchaca, se presentaron en la asamblea con el propósito de desconocer la elección y acusaron de corrupción al actual presidente del consejo, Bernabé Iruzubieta Rosales.





Sin embargo, al no presentar documentos legales que respaldaran dichas acusaciones, la asamblea continuó según lo planeado, pidió la palabra el delegado electo del ejido San Pedro del Tongo y pregunto quienes eran esas personas y que querían, a lo que varios de los demás delegados le respondieron que algunos son cinco de los delegados ejidales salientes y otras personas que no forman parte del módulo pero que buscan adueñarse del módulo y el nuevo delegado comento que no debería permitirse que le haga daño al módulo y su patrimonio; pidió la palabra el nuevo delegado del ejido Santa Teresa de la Uña y dijo que el era nuevo y que sí los delegados salientes son los que deberían elegir al nuevo presidente del módulo a lo que le respondieron que de acuerdo con los estatutos los nuevos delegados son los que deben nombrar a los integrantes de la nueva mesa directiva que le corresponden al sector social y que la pequeña propiedad nombrará también a los integrantes de los puestos que les corresponden a lo que algunos delegados pidieron que les den una copia de los estatutos y reglamento del módulo, una vez resueltas las dudas se pregunto si alguien traía una planilla y el delegado del ejido 25 de diciembre propuso una, se volvió a preguntar si alguien más traía otra planilla y nadie propuso otra, se procedió a leer la planilla y manifestarán si estaban de acuerdo con la señal de costumbre y por unanimidad ganó la planilla propuesta.

En la elección resultaron electos para el próximo periodo estatutario:

Presidente - Bernabé Iruzubieta Rosales.

Secretario - Jesús González Meraz.

Encargado del Consejo de Vigilancia - Ismael Galindo Soto.

Antes de iniciar la asamblea extraordinaria, un grupo de campesinos inconformes, encabezados por Fidel Sánchez Menchaca, se presentaron en la asamblea con el propósito de desconocer la elección / Foto: cortesía /

La asamblea estuvo presidida por Bernabé Iruzubieta Rosales, además se contó con la presencia de personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), personal del Gobierno del estado, representantes del Ayuntamiento de Ciudad Nazas y un notario local que dio fe de los hechos de dicha asamblea extraordinaria.

Al finalizar, el presidente electo invitó a los usuarios a seguir unidos y a trabajar de la mano, especialmente en los tiempos actuales que se han complicado por la comercialización de las cosechas.