CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Mucha participación registró la Marcha de la Inclusión, promovida por el Centro de Atención Múltiple de Canatlán, con la presencia de instituciones educativas, personal, alumnado y padres de familia del CAM, el sistema DIF municipal, integrantes del cabildo y sociedad en general.

Portando pancartas con frases como “ Tan especial como Tú”, “ La única discapacidad es la actitud”, “ Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida”, “ Todos somos valiosos”, “ La discapacidad no nos limita, no lo hagas Tú”, “ Sí a la inclusión, sí a la empatía, sí al respeto”, “ Inclusión es empatizar, amar, colaboración, atención y respeto”, “ Los niños especiales no esperan ser curados, sino comprendidos”, “ Cada quien brilla a su nivel” y Juntos construyendo una sociedad más inclusiva”.

Realizan marcha de inclusión en Canatlán./ Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Encabezado por la Maestra Karla Sandoval Arreola, directora de la también llamada Escuela de Educación Especial y Violeta Rojas, presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el desfile tuvo el objetivo el de sensibilizar, informar y concientizar que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, que les gusta que los vean como personas, sin lástimas y sin miedo, todo bajo el lema Juntos por una inclusión sin distinciones.

Esta actividad es parte de la Semana de la Discapacidad, que tuvo además la celebración del 39° aniversario del CAM en esta ciudad, festejo en el cual se coronó a sus reyes Adilene y Axel, con la celebración de un bonito festival.

Muchas familias desfilaron unidas, de la mano, portando sus respectivos mensajes alusivos y también regidores como Anita Duarte Andrade, Chayanne Ayala Aguilar y Andrés Gurrola Vázquez.

Los planteles educativos llevaron banda de guerra, reinas, globos y los mensajes alusivos a la celebración.

El recorrido realizado inició en las instalaciones del Centro de Atención, continuando por las calles Morelos, Mariano Balleza, Cuauhtémoc, Mina, Ramón Corona, Guerrero, Cuauhtémoc, Juárez y Lerdo de Tejada, culminando a un costado del Jardín Juárez.