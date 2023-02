Realizan plantaciones en zona manzanera de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Productores manzaneros de Canatlán realizan plantaciones de nuevos cultivos de pomácea, buscando establecer huertas de alta densidad, con variedades nuevas en la región, haciendo investigaciones de campo que permitan aplicar productos innovadores para una mejor producción.

Uno de ellos es Ramón Delgado Campos, quien al respecto menciona que hay un grupo no tan pequeño de productores que aún creen en la costeabilidad de la pomácea, pero como lo marca la lógica, se tienen que implementar medidas como las de adoptar nuevos portainjertos, nuevas variedades atractivas para la demanda del mercado, realizar plantaciones de alta densidad, manejo eficiente del agua con sistemas presurizados de riego, protección de heladas tardías con diferentes métodos y protección de inclemencias como el granizo y para ello el uso de mallas antigranizo.

Para todo lo anterior se requiere siempre la inversión gubernamental mediante programas de apoyo con mezclas de recursos de los tres niveles de gobierno, sin embargo, en lo que va del sexenio dicho impulso brilla por su ausencia por razones que todavía se escapan de nuestro entendimiento, asevera.





“Dicho lo anterior, los productores que aun creemos en la manzana como fuente importante de ingresos a nuestro municipio, estamos tratando de hacer la tarea en el contexto antes dicho, y para ello hace algunos años emprendimos una cruzada para plantar árboles en alta densidad y hemos estado evaluando ya productos no agresivos para romper la dormancia y poder compensar la falta de frio en los cada vez más cálidos inviernos en la región”.

El entrevistado dijo que las plantaciones llevan tres años evaluando un producto orgánico a base de óxidos de ajo, investigación encabezada por un laboratorio de la capital en mancuerna con investigadores chilenos y que este año se aplica por última ocasión y se evaluaran los resultados al terminar este ciclo productivo.

También recalcó que iniciarán con un ciclo evaluando otro producto orgánico obtenido en unos laboratorios de Almería España hace algunos años atrás, mismo que en Europa ya se está aplicando en los mismos términos como disruptor de dormancia y que en eficacia es igual al Gold estándar cianamida hidrogenada hoy por hoy el más eficaz pero con la conocida toxicidad al medio ambiente, al árbol y a la salud humana de quien está en contacto con él, menciona.

Para el año 2050 prevén que serán aproximadamente diez mil millones de personas en el mundo que tendrán que alimentar. La revolución verde que inició en los años "60" provocó una oleada de productos para el campo muchos derivados del petróleo, como los agronitrogenados y de síntesis química como los ultrasolubles debido a la gran demanda de ellos para permitir un incremento en las cosechas de los diferentes cultivos que alimentan a la población humana y a los animales. No obstante por más de seis décadas de uso, muchos de estos productos han tenido persistencia y bioacumulación y han ido generando problemas en la salud de la población y el medio ambiente. Por esta razón las grandes cadenas de supermercados y algunos países como los europeos y en Estados Unidos, empezaron a restringir su uso.

Asimismo señaló que en años recientes hacia principios del 2019 lo que inició como una restricción se convierte en un plan; Green deal, donde la comunidad económica europea le pone un límite o fecha de caducidad al uso de pesticidas químicos e insumos de síntesis química en la alimentación, obligando a los agricultores a adoptar estas exigencias antes del año 2030.

Por otro lado en México recientemente se ha propuesto en el Senado eliminar más de una treintena de pesticidas como el tan conocido Glifosato, un herbicida sistémico que permite tener mejores rendimientos en los diferentes cultivos.

Ante esto recalcó que el mundo está cambiando en el tema climático, y el reto de producir manzanas en Canatlán es cada día más difícil; las necesidades del mercado obligan a realizar constantes virajes en cuanto a poner en la mesa del consumidor variedades de manzanas atractivas, accesibles y además pulcramente tratadas. Esto último como parte de una necesidad de cuidar la salud del consumidor evitando los tan conocidos pesticidas ocultos en el fruto, que de manera recurrente y con el paso del tiempo producen enfermedades severas como el cáncer.

Lo que ha provocado un sinfín de rumores en todo el sector primario de que será incosteable la actividad en todas sus vertientes verbigracia cereales, hortalizas, frutas, mantenimiento de ganado y demás. Sin embargo en lo que respecta a la producción de manzana en la región, que es un tema cada vez más severo porque los huertos se han vuelto incosteables, los productores de manzana han decidido abandonar poco a poco la actividad y la superficie plantada en la actualidad cada vez es menor.

Finalmente dijo que era un fiel creyente que busca la cuadratura de la ciencia para producir manzana con los estándares de calidad y sanidad, y romper viejos paradigmas en torno a la manzana si es o no costeable o rentable. Dijo que hay autoridades que consideran que la fruticultura tradicional no es viable hoy en día y que le apuestan a un cambio radical o a dar un golpe de timón hacia reconvertir a otros productos como frutillas y hortalizas, pero no hemos perdido la confianza y la fe en que la manzana deberá seguir siendo una especie de emblema de la región como lo ha sido durante tantas décadas, termina diciendo Delgado Campos.