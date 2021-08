Realizan trabajos de bacheo en carretera a Pánuco de Coronado

La mañana del pasado miércoles 11 de agosto, se reunieron en las oficinas de la presidencia de este municipal personal de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado (SECOPE), personal de la mina de San José de Avino, habitantes de la zona y el alcalde Mauricio Gándara, donde analizaron y acordaron un trabajo emergente de bacheo a la carretera Pánuco de Coronado.

Como previamente lo había informado el alcalde Gándara González, se dialogó con personal de SECOPE para buscar una solución inmediata a esa carretera que está en pésimas condiciones, pero también de manera muy responsable, se dijo que en este 2021 no había un presupuesto económico para la reparación total de la carretera, pero si la voluntad de las partes para buscar una solución, la cual sería trabajar en coordinación con la empresa minera, el gobierno del Estado, el ayuntamiento y la sociedad de las comunidades de Ignacio Zaragoza, San José de Avino y Pánuco de Coronado.

Detallo el alcalde que una de sus propuestas es crear un programa emergente de empleo temporal, donde la gente de esta región pueda aportar su trabajo con alguna remuneración económica y las otras partes también apoyar con lo económico o en el caso de la minera con los vehículos necesarios para el acarreo del material de asfalto.

Comento Mauricio Gándara, que afortunadamente todos los convocados a esta reunión mostraron un total interés por participar, lo que sin duda puede facilitar el trabajo unido para poder mínimo tapar los enormes baches de esta carretera, y con ello brindar mayor seguridad a las familias que por aquí transitan, trabajos que ya iniciaron la mañana de este jueves 12 de agosto, detallo el primer edil.

Recordó al terminar la entrevista el alcalde, que la vez pasada que ya había sido presidente municipal, este tipo de trabajos se solicitaba a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal, y eran ellos quienes apostaban lo económico o los diferentes programas para resolver este tipo de problemas que no están en manos de los municipios resolverlos por ser gastos que no están en los presupuesto municipales, pero hoy no se tienen ni un centavo de apoyo del gobierno federal para este tipo de trabajos, de ahí que se acude al Estado, a las empresa e incluso a la sociedad civil para entre todos buscar la manera de resolver la problemática, dijo.