Rechazan Cuenta Pública del municipio de Cuencamé

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –El Congreso del Estado analizo y rechazo la cuenta pública 2019 de este municipio, donde se destacan casi 24 millones de pesos en observación, de los cuales 15 millones corresponden a la administración que dirigió en su momento el ahora ex alcalde Ismael Guerrero Moreno.

Lo anterior lo abordo el diputado local del distrito 14 David Ramos Zepeda, quien señalo que, de los casi 24 millones de pesos observados y no comprobados aún, 15 corresponden a la administración anterior dirigida por el ahora ex alcalde Ismael Guerrero Moreno, donde también se tiene observado que se gastaron 18 millones de pesos más de lo que se tenía presupuestados, gasto que hasta el momento no está claro en que se hizo o donde quedo ese dinero.

Reconoció el diputado local que no se habla de algún desvió de recurso ni nada por el estilo, están observados y tienen un plazo de 20 días hábiles para comprobar adecuadamente en que gastaron ese dinero o donde quedo, de no hacerlo en ese momento la entidad superior turnara el caso a la instancia correspondiente para su investigación, porque ahorita ese faltante de dinero está marcado como daño al erario público, de ahí que deberán de comprobar donde y en que se utilizaron esos millones de pesos.

En el caso de la actual administración municipal dirigida por Luly Martínez, manifestó que también se tienen más de cuatro millones de pesos observados, pero estos son de obras públicas, las cuales pudieran aun no estar terminadas o que les falte entregar la papelería, algo que pensando bien esperemos que lo puedan solventar lo más pronto posible para que quede muy claro el manejo de los recursos económicos de ese municipio.

Reconoció David Ramos Zepeda, que porcentualmente el municipio de Cuencamé es de los que tienen mayor porcentaje de observación, es uno de los municipios con mayores observaciones en cuando a las cantidades de dinero que no está claro donde quedaron o en que se gastaron, pero confiamos en que en el plazo establecido por la ley puedan solventar dichas observaciones y dejar muy en claro el destino de este dinero, 15 millones de la pasada administración dirigida por Ismael Guerrero Moreno, y la documentación y comprobación de obras de nueve millones del actual ayuntamiento.