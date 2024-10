Rechazo a la cuenta pública de Lerdo podría ser con tintes políticos: Homero Martínez

Lerdo, Dgo (OEM).- Ante el rechazo a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Financiero de 2023, el alcalde Homero Martínez Cabrera aseguró que todo está debidamente comprobado de manera física, por lo que aseguró que lo ocurrido en el Congreso del Estado fue con tintes políticos a cargo de las y los legisladores de la fracción morenista.

Te puede interesar: Diputados rechazan cuenta pública de Lerdo por no justificar más de 65 mdp

“Yo creo que fue un tema, primero que, las observaciones que ustedes vieron cuáles son las que han señalado es el tema que no comprobamos despensas, la verdad que es un tema que es irrisorio diría yo la palabra”, detalló.

El edil señaló que hay otros municipios como Mapimí, Tlahualilo y Nazas que también deben mantener en observación / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Martínez Cabrera también criticó ante el Cabildo en Asuntos Generales que parte de dichos recursos que le observaron se dirigían a gestoras y ayuda a la gente, por ejemplo la entrega de despensas y lo relacionado al tema de la salud.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Hacen referencia a que damos un 6.67% del presupuesto en ayuda sociales, ahorita di una explicación porque luego a bebés no entienden cuando no están en la contabilidad y la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera es bien clara; que debes de contabilizar dependiendo la fuente de financiamiento, por ejemplo, ahorita estoy construyendo cien cuartos adicionales que me cuestan 10.5 millones de pesos, resulta que para mí es una obra, sin embargo hay que registrarlo contablemente como una ayuda social porque al final se lo voy a regalar a cada uno de los beneficiarios”, explicó.

#EnVivo I Sesión Ordinaria



Síguela en los siguientes enlaces:



Canal del Congreso 📺 https://t.co/z94XDrAdnt



Facebook 📱https://t.co/nnwcbiMer0



YouTube 💻https://t.co/yvSy4m10IB — Congreso Durango (@CongresoDurango) October 30, 2024

El presidente municipal también agregó que, "cuando un domo en una escuela o una cancha, que es el caso de que hice uno en Río Nazas y que voy hacer uno ahorita en Villa Juárez, se contabiliza como una ayuda social porque al final ese domo y esa ayuda social queda en patrimonio de la SEED y no del municipio”, declaró.

Local Por graves inconsistencias, Lerdo reprobó cuentas públicas





“Tres, cuando das bolos, despensas, nieves, apoyos económicos, lentes, aparatos ortopédicos pues la cuenta Ayuda Social a nivel mayor es la que contabiliza el saldo total las demás están las Sub cuentas desglosadas en que es lo que gastamos”, subrayó.

























Homero Martínez desmiente a Georgina Solorio

Finalmente, el alcalde refirió directamente a la diputada local, Georgina Solorio, quien en tribuna afirmó que el Municipio de Lerdo incurrió en desviación de recursos del préstamo que les hicieron el año pasado, "eso es una mentira porque no saben la tramitología que se hace para poder llegar a tener el recurso, el dinero lo acabo de recibir en junio de este año y resulta que me tuve que meter a licitaciones públicas por el monto de cuatro obras en particular y eso me llevó dos meses para ejercer el recurso".

Imagen ilustrativa / Congreso rechazan estado financiero de este municipio lagunero por irregularidades por más de 65 mdp no justificados / Foto: Cuartoscuro.com

Asimismo, indicó que en el caso del bulevar Tecnológico de la Unidad Deportiva y del edificio que será destinado para albergar a Protección Civil, es decir, todas las obras que están etiquetadas y que fueron contratado ese crédito, "se están construyendo ahorita en el trayecto; tengo hasta el día 31 de enero de 2025 para ejercer dicho recurso y es una mentira que hay una desviación”.