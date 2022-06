Reconoce Sector Educativo #4 a docentes y directivos

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- El Sector Educativo #4 de Educación Primaria Estatal entregó reconocimientos a docentes y personal directivo de las supervisiones escolares de ocho municipios, el premio anual “Esparza Maestra de la Magia de Aprender”, teniendo como sede el auditorio de la Presidencia Municipal de Nuevo Ideal.

Este reconocimiento lo impulsa la jefa de Sector, Aracely Esparza Reyes, quedando instituido para su entrega el día 30 de mayo, siendo testigos de dicha acción, autoridades civiles y educativas ante la participación de docentes unigrado, multigrado, directores(as) encargados(as) y directores(as) técnicos(as), en una ceremonia encabezada por Esparza.

También estuvieron presentes, docentes, directores(as) y supervisores de las zonas escolares de Canatlán (zona escolar No. 31), Nuevo Ideal y Santa María del Oro (zona escolar No. 32), Santiago Papasquiaro (zona escolar No. 33), Tepehuanes, Topia y Otáez (zona escolar No. 34) y Guanaceví (zona escolar No. 35).

"La imagen del premio es un hombre que en vida se formó en la música, mecánica, albañilería, carpintería, el deporte, la alimentación sana, la lectura, en la composición musical, el bordado y que además logró su certificado de educación secundaria a los 60 años de edad, tan solo con el afán de mostrar a sus descendientes la increíble experiencia de aprender y es en memoria del señor José Reyes Esparza Parada", explicó la impulsora del proyecto.

Asimismo, mencionó que para otorgar el premio se hicieron los recorridos necesarios en cada zona escolar y escuela perteneciente al Sector Educativo #4, para valorar el desempeño docente y directivo, criterios como la puntualidad, asistencia, material y estrategias didácticas, resultados académicos, programas escolares de mejora continua, organización escolar, entre otros.

Los ganadores en cada una de las categorías fueron: en dirección técnica Ma. Rocío Trinidad Flores de la escuela primaria "Benito Juárez", localidad de La Campana, municipio De Santiago Papasquiaro, Durango, zona escolar No. 33.

























Categoría Docente frente a grupo (Unigrado), Ma. Leticia Villanueva Hernández escuela primaria “Miguel Hidalgo”, cabecera municipal de Nuevo Ideal, Durango, zona escolar No. 32.

Categoría docente multigrado, Marco Antonio Román Valenzuela de la escuela primaria "Cinco de Mayo", en la localidad Arroyo Chico, municipio de Tepehuanes, Durango, zona escolar No. 34.

Categoría docente encargado de dirección, Manuel Reyes Sandoval de la escuela primaria “Alberto M. Alvarado", en la localidad de Ciénega de Escobar, municipio de Tepehuanes, zona escolar No. 34.

La ceremonia se realizó en un ambiente de cordialidad y alegría, reconociendo los presentes el inicio de este premio, que el pasado 30 de mayo tuvo su primera edición y también a su impulsora, Aracely.