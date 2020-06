Reconocen comisariados ejidales gestión del alcalde en bordos de abrevadero

PANUCO DE CORONADO DGO. (OEM). -Productores ganaderos de este municipio, dijeron reconocer la gestión del alcalde Mauricio Gándara González, para hacer posible la rehabilitación de los bordos de abrevadero en los cuales se ven beneficiadas las actividades de las comunidades rurales de la municipalidad.

Lo anterior lo mencionó el presidente del comisariado ejidal de la comunidad de Adolfo López Mateos Pedro Aldama Enríquez, quien habló a nombre de los beneficiarios de los trabajos, pues hicieron un recorrido completo de supervisión al ver la obra terminada.

Señaló que este tipo de trabajos permite a los productores de ganado lograr tener la mayor captación de agua para el beneficio de sus hatos ganaderos, y eso es un logro que no tienen medida en el beneficio, pues se evita el acarreo del agua y con ellos se evita la muerte del ganado.

La autoridad ejidal, resaltó el esfuerzo y la disposición del gobierno tanto estatal como municipal por voltear a ver a las necesidades de mayor demanda para la población.

“Teníamos muchos años metiendo papelería en las distintas oficinas de gobierno y no habíamos tenido éxito en nuestras solicitudes tanto de maquinaria como de mano de obra para recomponer nuestros bordos de abrevadero, ahora estamos más que agradecidos no solo nosotros, si no los demás ejidos que se han visto muy beneficiados con estos trabajos, es por eso que estamos muy contentos con la gestión del presidente municipal por ayudarnos, sobre todo gestionar con el gobierno estatal para en tiempo y forma tener listos los bordos, y así retener la mayor cantidad de agua posible”, comentó Aldama Enríquez.