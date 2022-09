Recorre alcaldesa Rita Lozano zonas de riesgo por lluvias en Peñón Blanco

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM). –Este lunes cinco de septiembre desde temprana hora, la presidente municipal Rita Lozano, encabezo un recorrido por las comunidades que pueden presentar mayor riesgo con el desbordamiento del Rio Peñón, las cuales son Covadonga y San Antonio de Jacales.

Detallo la alcaldesa que en este recorrido fue acompañada por personal de protección civil y seguridad pública municipal, donde lo principal es verificar que las localidades que están a las orillas del rio no tengan problemas, es decir prevenir cualquier contingencia, ya que estas poblaciones principalmente son las que tienen mayor riesgo cuando está bajando fuerte la corriente de la parte alta de la sierra.

Foto: Cortesía | Comunicación Social Peñón Blanco

Comento la alcaldesa que en este momento se tiene activado el operativo constante de vigilancia en las localidades que en años anteriores han presentado problemas con el desbordamiento del rio, así como en las localidades de la zona llanos como J. Agustín Castro, Luis Moya y Yerbaniz, también en esos lugares hay comunicación constante con las autoridades auxiliares para atender y prevenir cualquier incidente que ponga en riesgo la vida de la población.

En el caso de la comunidad de la Concha, donde también es bajada de agua natural, apunto que no se tiene hasta el momento ningún reporte, se ha estado vigilando constantemente y no hay afortunadamente nada anormal, solo mayormente crecido el rio, pero afortunadamente sin presentar daños o problemas para los pobladores, “claro que no nos vamos a confiar, estaos vigilando y en constante comunicación con las autoridades auxiliares para actuar de manera inmediata si así se requiere”, apunto.

Solicito a la comunidad en general la maestra Rita Lozano, no confiarse, al contrario, estar muy alertas porque hay ocasiones que llueve en la sierra y el rio baja muy fuerte sin que la población se de cuenta con tiempo, se pide estar alertas y comunicarse de inmediato con las autoridades en casos de emergencia, pero sin dejar de lado que no hay mejor cuidado que la prevención a tiempo, dijo.