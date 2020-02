Recuperan de manera pacífica CBTa 171 de Nombre de Dios

NOMBRE DE DIOS DGO. (OEM). –La mañana de este martes 18 de febrero, los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) 171, con el apoyo de los padres de familia, y de manera pacífica recuperaron la institución de manos de un grupo de siete personas que la tenía cerrada en reclamo de varios temas de los cuales se sienten agredidos, tanto sindicalmente como de la secretaria de Educación.

entrevistados en el CBTa tanto alumnos como padres de familia, señalaron que la decisión de recuperar la institución para que se reanuden las clases de manera inmediata, se tomó la tarde noche de este pasado lunes 17 de febrero, al haber tenido varios diálogos tanto con personal de la institución como con autoridades Estatales, e incluso la visita de una diputada federal que acudido con la intención de solucionar el problema, pero al ver que los cuatro docente y tres administrativos no aceptaban ninguna de las propuestas, los alumnos decidieron que a las ocho de la mañana de este martes entrarían a la escuela a la fuerza si fuera necesario.

En el lugar estuvieron como resguardo elementos de la policía Estatal y policías municipales, quienes al ser entrevistados por este matutino, señalaron que acudieron para estar presentes e intervenir si se hubiera requerido o si se hubiera suscitado algo de conflicto con violencia, pero los siete trabajadores de esta institución que tenían tomada la escuela no opusieron ninguna resistencia a las acciones de los alumnos, quienes retiraron mantas, candados y cadenas de las puertas principales, ingresando al plantel de manera ordenada y sin causar algún tipo de violencia o agresión contra los protestantes.

Los padres de familia entrevistados señalaron que en ningún momento quisieron afectar en sus pretensiones a los siete trabajadores que tomaron la institución, pero si señalaron que no era posible que de 54 trabajadores del CBTa 171, solo siete estuvieran en paro laboral y el resto no eran parte del movimiento, afectando a casi 400 alumnos, de ahí que se decidió por los mismos estudiantes recuperar la escuela de manera pacífica y así lo hicieron, “como padres de familia solo acudimos como apoyo moral y para estar al pendiente de que no hubiera agresiones de ninguna de las dos partes, como así sucedió, ahora solo esperemos que ya se reanuden las clases y que inicie nuevamente el proceso de aprendizaje de los jóvenes estudiantes”.