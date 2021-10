Reforma eléctrica dañarán la economía del país: Javier Castrellón

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-La propuesta de la Reforma Eléctrica que envió el ejecutivo federal, vendrá a monopolizar este rubro, además será dañina para la economía del país, desde la economía familiar, pues los recibos en los domicilios no van a bajar y por el contrario, se incrementará el costo, además los apagones serán más constantes, pero en el sector industrial y comercial también se verá afectada.

Así lo declaró el diputado federal del distrito 01 Durango, Javier Castrellón Garza abre Oficina de Enlace Ciudadano en la región lagunera, quien mencionó que aún y cuando el municipio de Gómez Palacio pertenece a otro distrito, dejó en claro que legisla para todo Durango y trabaja para cumplirle no sólo para los que votaron por nosotros en el distrito, sino que también para apoyar a los que lo requieran y a informar lo que se hace en la cámara de diputados.

El objetivo de esta oficina es para tener mayor acercamiento con la ciudadanía, en este caso de los laguneros, pero esa cercanía que no sólo permita el tema de la gestión, sino también en temas de la fiscalización, de qué se está haciendo, en qué dependencias de los tres órdenes de gobierno no están dando resultado, incluso dónde se tienen denuncias por presuntos desvíos de fondos, para defender a la sociedad.

Respecto a la Reforma Eléctrica, indicó que en el área comercial e industrial, la oferta de energía no va a aumentar, toda vez que quieren disminuir la inversión privada, con esta reforma se pretende concentrar el 56% de la generación, distribución, la conducción y la entrega o mejor dicho la comercialización de la energía, lo que vendrá a ser un monopolio, lo cual está comprobado que el servicio será pésimo en manos de una sola empresa.

Recalcó, “En caso de ser así, generaría una ola de demandas en las que estoy seguro que perderíamos todas, puesto que los tratados internacionales y algunos otros esquemas legales, le van a dar certeza jurídica a quienes invierten miles de millones de dólares y además generarán empleos, pero de esto último, se van a perder espacios laborales”.

Local Iniciativa de ley eléctrica no es buena para Durango: Ricardo Pescador

Abundó al decir, “Seguiremos siendo al final, un país carente de oferta eléctrica que atraiga las grandes industrias, por cierto, con energías ecológicas o limpias, que necesita nuestro país para generar más fuentes de empleos”.

Resalto que será una Reforma que favorecerá que nuestro país sea altamente contaminante y dañina para la salud de las y los mexicanos, de ahí que no estoy de acuerdo con esta propuesta que envió el ejecutivo federal.

A pregunta expresa, el diputado federal explicó, “Ya se empiezan a ver signos de que algunos legisladores no están de acuerdo, además ´debo decirles que hay 43 diputados en la actual legislatura la LXV, que votaron la Reforma anterior que se avaló en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ellos ya tendrán una prueba de fuego, ser congruentes hace unos años con la realidad de hoy”.

También hay gente del Verde Ecologista y otros del Partido del Trabajo, quienes han dicho que no están de acuerdo, pues mientras dañen la salud, la economía familiar y el medio ambiente, no estamos a favor.

Local Empresas de energías limpias en Durango no fracasarán ante la Reforma eléctrica: Kientzle

“Si hubiera condiciones para que esta Reforma no se monopolizara, además si se fuera modernizándose para que el servicio fuera más eficiente y económico para los más vulnerables y desde luego que genere la reactivación económica y la generación de empleos, creo que tendría el 100 % de los votos tanto del senado como de los diputados federales”, dijo.

“Creo que esto es lo que tenemos que construir y no se trata de llevarle la contra al Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco se trata que el gobierno federal diga que si no se aprueba va a ser culpa de la alianza PAN-PRI-PRD que no baje el recibo de la energía eléctrica, pero debo dejar en claro que esto no ha bajado, sino que siguen en aumento en el gobierno de Morena, como el diésel, gasolina y gas LP”, dijo.

Para concluir, Castrellón Garza dejó en claro que los constantes aumentos es un tema de las malas decisiones del gobierno federal, por otro lado comentó que esta oficina que apertura estará activa hasta el 31 de agosto del 2024, fecha en que concluye la actual legislación federal.