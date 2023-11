Regidores solicitan transparencia en la planeación de la feria de Poanas

VILLA UNIÓN POANAS DGO. (OEM).- El regidor morenista Rafael Gonzáles aseguró que la mayoría de los regidores de este Ayuntamiento solicitaron a la presidenta municipal Irma Araceli Aispuro, les informe sobre los avances de lo que será la próxima Feria Regional Villa Unión 2023 a desarrollarse en el mes de diciembre.

Te puede interesar: Con Ramón Ayala llevarán a cabo la Kermés de la Familia 2023

Asimismo, reconoció que el año pasado no se tenía mucha experiencia como regidores, por lo que se les indicó cómo deberían realizarse los festejos de 2022, "teniendo muchas dudas hasta la fecha de los resultados que se dijo se obtuvieron, hoy no queremos que pase lo mismo, y creemos que estamos en tiempo y forma que nos digan cómo será la organización, en que participara cabildo o cuales regidores estarán en el comité de festejos, necesitaos que se nos informe, por eso estamos solicitando una reunión de cabildo para externar este tema", indicó.

El morenistas destacó que el regidor Germán Fernández y Yaneli Salas también solicitan a la autoridad municipal información sobre la planeación de este próximo evento, “sabemos que hay más regidores que quieren lo mismo, pero al parecer tiene miedo de publicar sus nombres, y se les respeta su postura, yo como regidor de Morena no tengo ningún temor porque solo estoy haciendo mi trabajo”.

Local Invitan a la Feria de San Juan del Río





Dijo Rafael González que algunos ciudadanos lo han buscado y le han pedido que exija a la alcaldesa, al secretario de Ayuntamiento y a funcionarios en general, "que se de a conocer la información de como se desarrollará la feria regional del mes de diciembre del 2023, no queremos estar como el año anterior, donde los resultados no son muy claros y no son satisfactorios, queremos saber cuanto entra, cuando se gana o si se sale tablas con los gastos, no estamos en condiciones de hacer una feria, una fiesta al pueblo y que se tenga que perder dinero que no tenemos”, aseguró.





Finalmente detalló que los regidores del Ayuntamiento buscan colaborar en la planeación, saber qué pasará y cómo será, "porque la gente pregunta y no sabemos qué responder, porque ni a nosotros que somos del Cabildo nos han informado cómo va, si ya hay una organización o si se formará un comité de festejos y quién lo presidirá, por tal motivo buscamos que se nos atienda con esta petición", puntualizó.