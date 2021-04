Registran 5% de deserción escolar en primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- De una matrícula de 260 alumnos el 95% ha reportado evidencias del trabajo en casa vía WhatsApp o para aquellos que no tienen esta herramienta, con cuadernillos diseñados de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, manifestó Nancy Parra, directora de la escuela primaria estatal “ Gral. Lázaro Cárdenas”.

Entrevistada al respecto, señaló que a un año de la suspensión de clases presenciales debido a la pandemia por la Covid-19, comenzaron a experimentar el traslado del trabajo de enseñanza y aprendizaje a los hogares de los alumnos, por lo que destacó que a partir de ahí pudieron percatarse de las realidades de los contextos de los maestros y de los alumnos.

"Las posibilidades tan diversas se volvieron un reto para los maestros, la Secretaría de Educación nos indicó ubicar a nuestro alumnado de acuerdo al grado de comunicación que se mantiene con ellos, es decir, comunicación sostenida, intermitente e inexistente", destacó Nancy Parra.

Registran 5% de deserción escolar en escuela primaria de Canatlán/ Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Agregó que “de una matrícula de 260 alumnos el 95 % ha reportado evidencias del trabajo en casa vía WhatsApp o para aquellos que no tienen esta herramienta con cuadernillos diseñados de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, lo cual, para nosotros representa una buena respuesta y confiamos en que para el próximo ciclo escolar el rezago sea mínimo, ya que el tiempo invertido por los padres de familia y los alumnos para no quedarse atrás, no ha sido en vano; existen avances y con esto la seguridad de que seguiremos buscando estrategias para que aún en situaciones de emergencia como las que seguimos viviendo, podamos continuar garantizando el derecho a la educación”, señaló.

La secretaria de Educación, Delfina Gómez mencionó el lunes pasado en su video para los Consejos Técnicos, que solo se iba a regresar a clases presenciales cuando los maestros estuvieran vacunados, "así que, si en el estado de Durango nos vacunan próximamente, es probable hablar del regreso", puntualizó Nancy Parra.

Para concluir, destacó que para el regreso a clases de manera presencial podría darse paulatinamente, por lo que podría implementarse una modalidad semipresencial.