Renuncia Hugo Posada a la dirigencia y militancia del PRD en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Hugo Uriel Posada de la Cruz renunció este miércoles a la dirigencia municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Canatlán y además también a su militancia.

A través de un documento, Hugo Posada marca su renuncia voluntaria como militante y como presidente del Partido de la Revolución Democrática.

"El buen político sabe que la forma es fondo y así me he conducido siempre; agradezco todas las oportunidades que me dieron, me voy agradecido con las personas que creyeron en mí, con los amigos que hice en este instituto político, agradezco los espacios y las oportunidades brindadas", menciona.

"Les deseo mucho éxito en todos los proyectos que tenga y yo seguiré trabajando desde mi trinchera para lograr el entorno que queremos y merecemos como ciudadanos".

Cabe de mencionar que Posada de la Cruz participó de manera activa en la campaña política de la alianza "Va por Durango" en donde los partidos PRI, PAN Y PRD respaldaron la candidatura de Ricardo López Pescador al Sexto Distrito, llevándolo al triunfo.