Renuncia Jacob Martínez a la militancia panista en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Jacob Isaí Martínez Reyes renunció de manera definitiva a su militancia en el Partido Acción Nacional, la cual hizo llegar tanto a la dirigencia estatal como a la municipal, partido en el cual fue dirigente municipal, regidor, secretario del ayuntamiento y presidente municipal interino.

"Mi salida del Partido Acción Nacional es una decisión tomada, las razones es porque considero que los principios de doctrina de AN se deben de tomar en cuenta", dijo en entrevista exclusiva realizada la noche del jueves.

Cierro un ciclo en Acción Nacional, concluyo y agradezco de haber sido un partido que me brindó espacios público en el servicio federal y municipal, en el Conafe, regidor, presidente municipal interino, secretario del ayuntamiento y presidente del comité municipal, aseveró.

En Acción Nacional inicié trabajos en la campaña del Ingeniero Juan Quiñones Ruiz, el año 2007 y militante desde el año 2015. A sus 38 años de edad, Jacob se siente agradecido con el partido que le abrió la puerta, de los cuales ocho fueron como miembro activo, recordando que afiliarse al PAN es complicado, tuve que meter mi registro de solicitud en dos ocasiones, en la segunda presentó examen y lo pasó, recuerda.

Mi renuncie la presente al presidente electo Mario Salazar, con la copia al comité municipal de Canatlán, donde tengo mi afiliación, con fecha del 17 de enero del presente año.

Las razones es que cierro el ciclo en AN, creo que mi función dentro del partido terminó, tengo idea clara de lo que debe ser el Partido, lo que miro en los diversos ámbitos, en sus tres niveles, no la tengo clara como el fundador Manuel Gómez Morín la quería y en ese sentido, ya no soy funcional al partido, enfatizó.

“Siempre pretendo el bien común, la solidaridad y creo que mi función como servidor público panista siempre busqué velar por esos principios de doctrina y creo que mi ciclo cierra”.

Sobre la alianza PAN/ PRI cree que es un mal necesario; no me gusta de todo ese amasiato, pero lo repito, es un mal necesario porque el verdadero objetivo de ese amasiato es ganar la presidencia de la república, no es el poder por el poder sino el poder por el buen gobierno.

Tanto el PRI como el PAN siempre mostraron buenos gobiernos, mejor que el actual, que a nivel internacional el presidente AMLO tuvo un gran foro en la cumbre trilateral y lo desaprovecho, era un excelente foro para nuestro país y en definitiva, considero que no vamos por buen rumbo como él lo lleva, opina.

Por lo pronto, quiero estar un poquito en paz, descansando con mi familia, con mis seres queridos y más adelante Dios dirá si se presentan otros espacios en otras instituciones políticas, he recibido invitaciones, a través de interpósitas persona.

Tengo buenos amigo en el PRI, en el PVEM, ahora con el Ingeniero Manuel Meraz tengo muy buena relación, al igual que con Ramón Aguirre Moncayo, buena relación con Dora González, muy buena relación con Ángela Rojas.

"Seguiré trabajando desde mi trinchera, desde donde me toque estar, ya veremos después qué rumbo tomamos en el orden político", finalizó.